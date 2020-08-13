13.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Закрыть Хилокский рынок через суд требуют жители Новосибирска

18:58 13.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Исковое заявление поступило от 20-ти новосибирцев. Они полагают, что огромный оптовый рынок вреди окружающей среде и общественной безопасности.

Закрыть Хилокский рынок через суд требуют жители Новосибирска
Новосибирский суд рассмотрит иск о закрытии Хилокского рынка

В Ленинский районный суд Новосибирска поступило заявление от 20-ти жителей города о запрете работы Хилокского рынка, сообщила пресс-служба суда 13 августа.

По мнению людей, деятельность ЗАО «Торговый центр «Хилокский» создаёт «опасность причинения вреда в виду нарушения прав и интересов всех жителей города в сфере общественной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарно – эпидемиологического благополучия, благоприятной окружающей среды, противопожарной, экологической безопасности».

Судебное заседании назначили на 20 октября 2020 года.

Кроме того, новосибирцы жаловались "Курьер. Среда. Бердск" на то, что рядом с рынком располагается кладбище и мусорный полигон, что усугубляет ситуацию.

Подробности - в ближайшее время.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Смогут закрыть рынок?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

У Путина лопнуло терпение? Отставки в Центробанке и Минфине предсказал эксперт
19:41 13-08-2020
У Путина лопнуло терпение? Отставки в Центробанке и Минфине предсказал эксперт
Выплатят в августе 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет? Завалили звонками ПФР
19:24 13-08-2020
Выплатят в августе 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет? Завалили звонками ПФР
БердскПохоронят 17-летнюю отличницу из школы №1 в Бердске 14 августа. Ее убил ломовоз 1
19:13 13-08-2020
Похоронят 17-летнюю отличницу из школы №1 в Бердске 14 августа. Ее убил ломовоз
Закрыть Хилокский рынок через суд требуют жители Новосибирска
18:58 13-08-2020
Закрыть Хилокский рынок через суд требуют жители Новосибирска
Мишустина выгнали с криками "Нельзя!" из кабинета МРТ на Чукотке 
18:47 13-08-2020
Мишустина выгнали с криками
Розыск: Сбежала из больницы 16-летняя Александра Роговская. СК возбудил уголовное дело
18:33 13-08-2020
Розыск: Сбежала из больницы 16-летняя Александра Роговская. СК возбудил уголовное дело
Доход в 10 млн рублей показала 14-летняя дочь губернатора Рязанской области 2
18:24 13-08-2020
Доход в 10 млн рублей показала 14-летняя дочь губернатора Рязанской области
Вооруженные люди ворвались в офис "Яндекса" в Минске 1
18:14 13-08-2020
Вооруженные люди ворвались в офис
Бердск«Нас вынуждают на коленях ползать»: Объясняют нищетой выплату 10 000 рублей в августе 2020 на детей от 3 до 16 лет россияне
18:04 13-08-2020
«Нас вынуждают на коленях ползать»: Объясняют нищетой выплату 10 000 рублей в августе 2020 на детей от 3 до 16 лет россияне
БердскГрозившему покончить с собой из-за невыносимых болей в позвоночнике пенсионеру из Бердска в НИИТО советуют сходить к кардиологу
17:55 13-08-2020
Грозившему покончить с собой из-за невыносимых болей в позвоночнике пенсионеру из Бердска в НИИТО советуют сходить к кардиологу