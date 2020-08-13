Закрыть Хилокский рынок через суд требуют жители Новосибирска

Исковое заявление поступило от 20-ти новосибирцев. Они полагают, что огромный оптовый рынок вреди окружающей среде и общественной безопасности.

Новосибирский суд рассмотрит иск о закрытии Хилокского рынка

В Ленинский районный суд Новосибирска поступило заявление от 20-ти жителей города о запрете работы Хилокского рынка, сообщила пресс-служба суда 13 августа.

По мнению людей, деятельность ЗАО «Торговый центр «Хилокский» создаёт «опасность причинения вреда в виду нарушения прав и интересов всех жителей города в сфере общественной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарно – эпидемиологического благополучия, благоприятной окружающей среды, противопожарной, экологической безопасности».

Судебное заседании назначили на 20 октября 2020 года.

Кроме того, новосибирцы жаловались "Курьер. Среда. Бердск" на то, что рядом с рынком располагается кладбище и мусорный полигон, что усугубляет ситуацию.

Подробности - в ближайшее время.