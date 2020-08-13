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Фото и видео дня: Чудесно умылась и преобразилась природа после грозы в Бердске

21:49 13.08.2020 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Запах свежести, дождь и намек на продолжение лета. А в нескольких километрах от Бердска прошел град. Он обрушился на Лебедевку Искитимского района.

Фото и видео дня: Чудесно умылась и преобразилась природа после грозы в Бердске
Бердское побережье Обского моря. 13 августа 2020

Вечером 13 августа в Бердске была гроза. Небо закрыли черные тучи, гремел гром, пошел дождь, но через несколько минут снова выглянуло солнце. Как бы намекая, что лето еще не закончилось.

Чудесные мгновения в бердском лесу после августовского дождя запечатлели на фото и видео горожане. Полюбуйтесь, как это красиво, живописно и вдохновляюще. Чувствуется запах природы, умытой дождем.

Как сообщает сайт "ВесьИскитим", в это же время буквально в нескольких километрах от Бердска прошел град. Он обрушился на село Лебедевка. Бердск стихия обошла стороной.

Фото и видео дня: Чудесно умылась и преобразилась природа после грозы в Бердске
Бердский лес после дождя

Фото и видео дня: Чудесно умылась и преобразилась природа после грозы в Бердске

Фото и видео дня: Чудесно умылась и преобразилась природа после грозы в Бердске

Фото и видео дня: Чудесно умылась и преобразилась природа после грозы в Бердске

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От редакции

Часто бываете в лису и оглядываетесь по сторонвм?

Аноним, 13 августа 2020 22:18
Как нам повезло, что есть лес и поля и море
Аноним, 13 августа 2020 22:19
А Лебедёвке град за то, что участок продали,:->

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