Фото и видео дня: Чудесно умылась и преобразилась природа после грозы в Бердске

Запах свежести, дождь и намек на продолжение лета. А в нескольких километрах от Бердска прошел град. Он обрушился на Лебедевку Искитимского района.

Бердское побережье Обского моря. 13 августа 2020

Вечером 13 августа в Бердске была гроза. Небо закрыли черные тучи, гремел гром, пошел дождь, но через несколько минут снова выглянуло солнце. Как бы намекая, что лето еще не закончилось.

Чудесные мгновения в бердском лесу после августовского дождя запечатлели на фото и видео горожане. Полюбуйтесь, как это красиво, живописно и вдохновляюще. Чувствуется запах природы, умытой дождем.

Как сообщает сайт "ВесьИскитим", в это же время буквально в нескольких километрах от Бердска прошел град. Он обрушился на село Лебедевка. Бердск стихия обошла стороной.