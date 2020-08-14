10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит "путинское" пособие?

Пока решений о продлении пособий не объявлено – такие же новые выплаты этим семьям не положены.
Но некоторые «путинские» пособия все еще действуют. На какие деньги от государства уже не приходится рассчитывать и почему, а кому все еще причитаются пособия?
Выплаты по 10000 детям до 16 лет – пока два раза
Разовая выплата по 10000 рублей всем без исключения семьям, воспитывающим детей в возрасте до 16 лет, досталась 1 июля. Месяцем ранее такую же сумму денег от государства в качестве меры антикризисной поддержки в период коронавируса получили семьи с детьми от 3 до 16 лет. Тем, кто еще не успел подать заявление на эти выплаты, можно оформить их до 1 октября и получить сразу 20000 рублей на ребенка – за июнь и за июль.
Всего 600 млрд рублей получили семьи, в которых воспитывается 26,5 млн детей. При этом родители просят власть произвести еще одну такую выплату в августе, чтобы помочь родителям собрать детей в школу. Соответствующая петиция набрала сотни тысяч подписей.
Пока не было объявлено на государственном уровне о решении повторить такую же выплату в августе.
Только высказывали свое мнение о желательности выплаты отдельные депутаты Госдумы и родители детей.
5000 рублей детям до 3 лет – только три месяца
Такая мера государственной поддержки была положена семьям с детьми до 3 лет в апреле, мае и июне. Тем родителям, кто вовремя не получал это пособие, деньги можно получить и в августе, причем сразу 15000 рублей на каждого ребенка до 3 лет. Заявление можно подать вплоть до 1 октября 2020 года. Выплату получат даже те семьи, которые уже использовали материнский капитал. Главное, чтобы право на него возникло до 1 июля 2020 года. Обратиться за назначением выплаты уже можно через портал Госуслуг или сайт ПФР. Информации о дальнейшем продлении таких выплат пока нет.
Выплаты детям от 3 до 7 лет – только малоимущим
Выплаты детям от 3 до 7 лет в размере 6018,5 руб. ежемесячно положены тем семьям Новосибирской области, в которых среднедушевой доход на каждого человека не превышает 11738 руб. Таких в нашем регионе более 50000. Тем, чей среднедушевой доход больше, выплату не дадут. Рассчитать доход несложно: необходимо сложить все доходы семьи за последние полгода и разделить их на количество членов семьи. Если доход не превышает 11738 рублей на одного человека, то семья, имеющая ребенка от 3 до 7 лет, может обратиться за выплатой.
3000 на детей до 18 лет – только безработным
Прибавка к пособию по безработице в Новосибирской области тем, у кого имеются несовершеннолетние дети, составляет 3000 рублей на каждого члена семьи, не достигшего 18-летия. Получить эти деньги может только один из родителей, состоящий на учете в центре занятости. Тем, кто потерял работу с 1 марта – максимальное пособие по безработице 14556 рублей. Вместе с детскими доплатами выходит 17,5 тысячи рублей в месяц, а если детей несколько, то и того больше. Вместе с тем в Новосибирске с начала пандемии резко выросло количество безработных – 64000 человек.
Источник: vn.ru
Да
Вообще хотелось они будут не лишним для детей.
Конечно. Мы очень в ней нуждаемся
Очень
Да мы очень рассчитываем на нашего Президента России. У меня трое детей и денег не хватает, чтобы собрать двоих в школу,а одну в садик.
Нет
товары ещё в мае купила. И работу тоже потеряла. Искала выходы. Полы мыла, машины на автомойках, любая работа. И папы у нас уже 7 лет нет. Пособие не получают потому что на меня оба записаны. Хата съёмная и вообще без жалоб. Это мои дети и я обязана их содержать а не Володя Путин. Ему огромное спасибо за помощь. Денюшку на зиму отложила. Все в ваших руках. Вы должны думать о своих детях. А по поводу не платы элементов так вы сами где-то находите этих чудо папаш сами от них рожаете. А потом жалуетесь. Задайте вопрос себе а чо вы сделали для своих детей. Ничего. Только жалобы на хреновую жизнь. Под лежачий камень вода не течет.
Да!
Ведь ты не знаешь получает она по утере или нет?
А делаешь такие выводы.
Одумайся.....
Она нам про то не обходима трое школьников
Да! А как по вашему детей в школу собирать, когда в семье работает один человек?
Естественно
Да,очень
Конечно хотелось бы чтоб помогли в августе,собрать в школу дочку одной без мужа не реально ,тем более 9 клас , очень тяжело быть вдовой и хотелось бы чтоб помогли всем родителям без исключения.просим услышать нашу просьбу
Нам очень нужна, помощь! ДА!
Конечно же да
Да просто мне как маме одиночке с ребёнком инвалидом тяжело. Кто муже он идёт во второй класс
Знаете, есть такая поговорка:Лишних денег не бывает. Но а для нашего народа тем более, сколько не давай, всë будут просить.
Да. Я малоимущая,одинокая мать,воспитывающая ребёнка на 8000 руб в месяц.
Да и очень надеюсь я бабушка двоих детей не опекун и детские квартальные не получаю эти 10000 мне бы очень помогли к школе. Дети живут со мною а родители ну никакие живут отдельно без детей
Да очень!