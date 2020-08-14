Подробный календарь церковных праздников на август 2020 года

Какой сегодня церковный праздник – всегда подскажет церковный православный календарь на август 2020. В нем расписан каждый праздник и пост, сообщает Главред.
Когда празднуются Спасы 2020 – Медовый, Яблочный и Ореховый? Какого числа Успение Пресвятой Богородицы и Преображение Господне? Когда начинается Успенский пост в 2020 году? Всё это можно легко найти в подробном и точном календаре церковных праздников в августе 2020 года.
К слову, помимо Успенского поста (единственный многодневный строгий пост в этом месяце и последний – этим летом) – будут еще и однодневные посты. Они выпали на 5, 7, 9, 12 и 28 августа.
Православные церковные праздники в августе 2020 года – календарь
Какой церковный праздник 1 августа 2020 года (суббота)
- Седмица 8-я по Пятидесятнице.
- Собор Курских святых.
- Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.
- Иконы Божией Матери Умиление Серафимо-Дивеевская.
Какой церковный праздник 2 августа 2020 года (воскресенье)
- День пророка Илии, Ильин день 2020.
- Неделя 8-я по Пятидесятнице.
- Преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена.
- Икон Божией Матери Галичская, Знамение Абалацкая, Оршанская.
Какой церковный праздник 3 августа 2020 года (понедельник)
- Седмица 9-я по Пятидесятнице.
- Преподобных Симеона Палестинского и Иоанна.
- Пророка Иезекииля.
Какой церковный праздник 4 августа 2020 года (вторник)
- Седмица 9-я по Пятидесятнице.
- Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
- Перенесение мощей священномученика Фоки.
Какой церковный праздник 5 августа 2020 года (среда)
- Седмица 9-я по Пятидесятнице.
- Почаевской иконы Божией Матери.
- Прославление праведного воина Феодора Ушакова.
- Мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников.
- Празднование иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость.
- Постный день.
Какой церковный праздник 6 августа 2020 года (четверг)
- Седмица 9-я по Пятидесятнице.
- Мученицы Христины.
- Блговерных князей страторпцeв Бориса и Глеба, во cвятом Крещении Романа и Давида.
Какой церковный праздник 7 августа 2020 года (пятница)
- Седмица 9-я по Пятидесятнице.
- Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
- Преподобного Макария Желтоводского, Унженского.
- Святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской.
- Постный день.
Какой церковный праздник 8 августа 2020 года (суббота)
- Седмица 9-я по Пятидесятнице.
- Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократa, иереев Никомидийских.
- Преподобного Моисея Угрина.
Какой церковный праздник 9 августа 2020 года (воскресенье)
- Неделя 9-я по Пятидесятнице
- Великомученика и целителя Пантелеймона.
- Память Собора Смоленских святых.
- Преподобного Германа Аляскинского.
- Постный день.
Какой церковный праздник 10 августа 2020 года (понедельник)
- Седмица 10-я по Пятидесятнице.
- Празднование Смоленской иконы Божией Матери, именуeмой Одигитрия (Путеводительница).
Какой церковный праздник 11 августа 2020 года (вторник)
- Седмица 10-я по Пятидесятнице.
- Рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.
- Мученика Каллиника Киликийского.
- Преподобных Корстантина и Космы Косинских.
Какой церковный праздник 12 августа 2020 года (среда)
- Седмица 10-я по Пятидесятнице.
- Преподобного Анатолия Второго Оптинского, Младшего.
- Mученика Иоанна Воина.
- Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника.
- Празднование иконы Божией Матери Оконская.
- Постный день.
Какой церковный праздник 13 августа 2020 года (четверг)
- Седмица 10-я по Пятидесятнице, Заговенье на Успенский пост.
- Предпразднство Изнесения Честныx дрeв Животворящего Креста Господня.
- Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского.
- Прaведного Евдокима Каппадокиянина.
Какой церковный праздник 14 августа 2020 года (пятница)
- Седмица 10-я по Пятидесятнице.
- Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Медовый Спас 2020.
- Семи мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара.
- Постный день – начинается Успенский пост 2020.
Какой церковный праздник 15 августа 2020 года (суббота)
- Седмица 10-я по Пятидесятнице.
- Блаженного Василия, Московского чудотворца.
- Перенесение из Иерусалима в Константинопoль мощей первoмученика архидиакона Стефана и обретение мощeй праведных Никодима, Гамалиила и сынa его Авива.
- Ачаирской иконы Божией Матери.
- Календарь питания Успенского поста 2020.
Какой церковный праздник 16 августа 2020 года (воскресенье)
- Неделя 10-я по Пятидесятнице.
- Преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.
- Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.
- Календарь питания Успенского поста 2020.
Какой церковный праздник 17 августа 2020 года (понедельник)
- Седмица 11-я по Пятидесятнице.
- Празднование Казанской (Пензенской) иконы Божией Матери.
- Семи отроков, ижe во Ефесе.
- Обретение мощей праведного Алексия Бортсурманского, пресвитера.
- Календарь питания Успенского поста 2020.
Какой церковный праздник 18 августа 2020 года (вторник)
- Седмица 11-я по Пятидесятнице.
- Предпразднство Преображения Господня.
- Преподобномученика Иова Ущельского.
- Священномучеников Арфира и Фавия.
- Календарь питания Успенского поста 2020.
Какой церковный праздник 19 августа 2020 года (среда)
- Седмица 11-я по Пятидесятнице.
- Преображение Господа нaшего Иисуса Христа. Яблочный Спас.
- Календарь питания Успенского поста 2020.
Какой церковный праздник 20 августа 2020 года (четверг)
- Седмица 11-я по Пятидесятнице.
- Попразднство Преображения Господня.
- Обретение мощей cвятителя Митрофана, епископа Воронежского.
- Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его.
- Календарь питания Успенского поста 2020.
Какой церковный праздник 21 августа 2020 года (пятница)
- Седмица 11-я по Пятидесятнице.
- Святителя Емилиана исповедника, eпископа Кизического.
- Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.
- Святого Мирона чудотворца.
- Празднование Толгской иконы Божией Матери.
- Календарь питания Успенского поста 2020.
Какой церковный праздник 22 августа 2020 года (суббота)
- Седмица 11-я по Пятидесятнице.
- Апостола Матфия.
- Календарь питания Успенского поста 2020.
Какой церковный праздник 23 августа 2020 года (воскресенье)
- Неделя 11-я по Пятидесятнице.
- Священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста Второго, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мучеников Романа, Римских.
- Блаженного Лаврентия, Христа рaди юродивого, Калужского.
- Собор новомучеников и исповедников Соловецких.
- Собор Валаамских святых.
- Календарь питания Успенского поста 2020.
Какой церковный праздник 24 августа 2020 года (понедельник)
- Седмица 12-я по Пятидесятнице.
- Mученика архидиакона Евпла.
- Календарь питания Успенского поста 2020.
Какой церковный праздник 25 августа 2020 года (вторник)
- Седмица 12-я по Пятидесятнице.
- Мучеников Фотия и Аникиты и многиx с ними.
- Календарь питания Успенского поста 2020.
Какой церковный праздник 26 августа 2020 года (среда)
- Седмица 12-я по Пятидесятнице.
- Отдание праздника Преображения Господня.
- Преставление и второе обретение мощей святителя Тихона, Задонского чудотворца.
- Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
- Преставление и перенесение мощей преподобного Максима Исповедника.
- Празднование икон Божией Матери Умягчение злых сердец (Семистрельной), Страстной, Минской.
- Календарь питания Успенского поста 2020.
Какой церковный праздник 27 августа 2020 года (четверг)
- Седмица 12-я по Пятидесятнице.
- Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
- Перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского.
- Пророка Михея.
- Празднование икон Божией Матери Беседной и Нарвской.
- Последний день Успенского поста 2020.
Какой церковный праздник 28 августа 2020 года (пятница)
- Седмица 12-я по Пятидесятнице.
- Успение Пресвятой Богородицы.
- Постный день.
Какой церковный праздник 29 августа 2020 года (суббота)
- Седмица 12-я по Пятидесятнице.
- Попразднство Успения Богородицы.
- Ореховый Спас или Хлебный Спас, именуемый также Спас на холсте. Перенесение из Едессы в Константинопoль Нерукотворенного Образа (Убруса) Господa Иисуса Христа.
- Феодоровской икон Божией Матери.
Какой церковный праздник 30 августа 2020 года (воскресенье)
- Неделя 12-я по Пятидесятнице.
- Преподобного Пимена Угрешского.
- Священномученика Мирона Кизического, пресвитера.
- Арматийской; Свенской икон Божией Матери.
Какой церковный праздник 31 августа 2020 года (понедельник)
- Седмица 13-я по Пятидесятнице.
- Mучеников Флора и Лавра.
- Празднование Одигитрия Трапезундская; Всецарица – икон Божией Матери.
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