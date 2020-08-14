Медовый Спас 14 августа 2020 года: Обряды с медом на процветание и счастливую жизнь в мощный день

Медовый Спас — это не просто праздник меда, но и великое событие в православном мире, связанное с происхождением честных древ Животворящего Креста Господня и началом Успенского поста.

Открывает чреду Спасов Медовый, прозванный в народе Первым Спасом

В августе начинаются Спасы: Медовый, Яблочный и Ореховый. Это время для православных верующих имеет особое значение. Традиции праздничных дней стоит знать каждому, чтобы привлечь в свою жизнь процветание и позитивные перемены.

Медовый Спас — пятница, 14 августа

Открывает чреду Спасов Медовый, прозванный в народе Первым Спасом. В этот день принято заниматься медом, откачивать его, освящать в церквях и впервые пробовать этот сладкий и полезный продукт.

Медовый Спас — это не просто праздник меда, но и великое событие в православном мире, связанное с происхождением честных древ Животворящего Креста Господня и началом Успенского поста. У Медового Спаса есть еще одно название — Маковей, в честь булочек с маком, которые принято употреблять в этот день. Скромная постная пища присутствует на столе верующих, а застолье становится временем укрепления семейных уз и молитв, обращенных к Высшим Силам.

В день Медового Спаса у Господа просят защиты от зла и неприятностей, дарят близким именные иконки, а также радуются первому праздничному дню, несмотря на множество запретов. Мед наши предки использовали не только для того, чтобы лакомиться. Им исцеляли недуги, а также с его помощью привлекали в жизнь деньги и процветание. Каждый может провести обряд с медом, чтобы изменить жизнь к лучшему.

Мед, на который читаются заговоры, должен быть натуральным. Каждый из заговоров читается в одиночестве, чтобы никто и ничто не отвлекало от поставленной цели.

Заговоры на удачу

Привлечь удачу на мед несложно, но для этого нужно настроиться на позитивные мысли, верить в свое везение и не поддаваться на провокации со стороны недоброжелателей.

1. Для ритуала понадобится жидкий мед. Его можно растопить на водяной бане, чтобы получить продукт нужной консистенции. Мед аккуратно льют в кружку, приговаривая:

«Золото летнее, пчелами собранное, удачу мне принеси, от невзгод избавь».

В кружку доливают теплую воду, размешивают мед и выпивают разом.

2. Мед переливают в маленькую баночку, берут ее в руки и заговаривают:

«Медом неудачи прогоняю, везение привлекаю. Сладок медок, просится в роток. Каждый день буду им лакомиться, чтобы привлечь в жизнь везение».

3. Привлечь удачу можно с помощью следующего заговора:

«Медом пирог смажу, родных угощу да сам полакомлюсь. Как лакомство съедено будет, так и удача в дом придет».

Медом смазывают любую приготовленную выпечку, съедают ее без остатка, а крошки скармливают птицам.

Заговоры на мед: привлекаем любовь

Привлечь в жизнь любовь с помощью меда может каждый. Уникальные свойства этого продукта прочно «склеивают» отношения и помогают обрести счастье в личной жизни.

1. При разладе в семье мед добавляют в напитки или выпечку. Его тщательно перемешивают, приговаривая:

«Как соты прочные мед держали, так и любовь наша медом склеится, трещины зарастит, всем на зависть процветать будет. Как медом полакомимся, так и помиримся».

Чем быстрее съесть заговоренные блюда, тем скорее будет примирение.

2. Привлечь в жизнь любовь поможет мед, разведённый в воде. Необходимо наполнить ванну и влить в нее разведенный мед со словами:

«Медом умываюсь, краше становлюсь. Как в ванной искупаюсь, так и жениха найду».

После принятия ванны произносят:

«На улицу выйду — любовь свою найду».

3. Усилить чувства и подтолкнуть любимого человека к признанию можно, если на фотографию капнуть три капельки меда со словами:

«Медом внимание к себе привлекаю, чувства усиливаю, взаимности добиваюсь. Как мед сладок, так и жизнь моя будет сладкой да гладкой, в любви и счастье».

Медовые заговоры на деньги

Издавна мед использовали как сильный талисман, привлекающий благополучие. Его обязательно держали в доме, чтобы избавиться от бедности и неудач. Привлечь деньги с помощью меда не составит труда, если верить в силу произнесенных слов.

1. Монету помещают в маленькую баночку, целиком заливают медом и произносят заговор:

«Монетка в меду плавает, как сыр в масле катается. Цепок медок, от себя не отпускает, богатство в дом привлекает».

Баночку прячут от посторонних глаз, чтобы деньги в доме водились.

2. Три дня подряд мед едят по чайной ложке, заговаривая его:

«Сколько пчелок трудилось, столько и денег прибавится. Сколько сот создано было, столько ко мне денег потянется».

Мед едят в первой половине дня, запивая водой. Ее лучше всего набрать из природного источника или настоять на серебре.

3. На растущей Луне мед наливают в кружку, разбавляют водой и приговаривают:

«Медом полакомлюсь, про невзгоды позабуду. Монеты желтые да звонкие подобно меду ко мне придут, от меня никуда не денутся».

Источник: dailyhoro