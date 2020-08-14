Медовый Спас 14 августа 2020 года: Обряды с медом на процветание и счастливую жизнь в мощный день

В августе начинаются Спасы: Медовый, Яблочный и Ореховый. Это время для православных верующих имеет особое значение. Традиции праздничных дней стоит знать каждому, чтобы привлечь в свою жизнь процветание и позитивные перемены.
Медовый Спас — пятница, 14 августа
Открывает чреду Спасов Медовый, прозванный в народе Первым Спасом. В этот день принято заниматься медом, откачивать его, освящать в церквях и впервые пробовать этот сладкий и полезный продукт.
Медовый Спас — это не просто праздник меда, но и великое событие в православном мире, связанное с происхождением честных древ Животворящего Креста Господня и началом Успенского поста. У Медового Спаса есть еще одно название — Маковей, в честь булочек с маком, которые принято употреблять в этот день. Скромная постная пища присутствует на столе верующих, а застолье становится временем укрепления семейных уз и молитв, обращенных к Высшим Силам.
В день Медового Спаса у Господа просят защиты от зла и неприятностей, дарят близким именные иконки, а также радуются первому праздничному дню, несмотря на множество запретов. Мед наши предки использовали не только для того, чтобы лакомиться. Им исцеляли недуги, а также с его помощью привлекали в жизнь деньги и процветание. Каждый может провести обряд с медом, чтобы изменить жизнь к лучшему.
Мед, на который читаются заговоры, должен быть натуральным. Каждый из заговоров читается в одиночестве, чтобы никто и ничто не отвлекало от поставленной цели.
Заговоры на удачу
Привлечь удачу на мед несложно, но для этого нужно настроиться на позитивные мысли, верить в свое везение и не поддаваться на провокации со стороны недоброжелателей.
1. Для ритуала понадобится жидкий мед. Его можно растопить на водяной бане, чтобы получить продукт нужной консистенции. Мед аккуратно льют в кружку, приговаривая:
«Золото летнее, пчелами собранное, удачу мне принеси, от невзгод избавь».
В кружку доливают теплую воду, размешивают мед и выпивают разом.
2. Мед переливают в маленькую баночку, берут ее в руки и заговаривают:
«Медом неудачи прогоняю, везение привлекаю. Сладок медок, просится в роток. Каждый день буду им лакомиться, чтобы привлечь в жизнь везение».
3. Привлечь удачу можно с помощью следующего заговора:
«Медом пирог смажу, родных угощу да сам полакомлюсь. Как лакомство съедено будет, так и удача в дом придет».
Медом смазывают любую приготовленную выпечку, съедают ее без остатка, а крошки скармливают птицам.
Заговоры на мед: привлекаем любовь
Привлечь в жизнь любовь с помощью меда может каждый. Уникальные свойства этого продукта прочно «склеивают» отношения и помогают обрести счастье в личной жизни.
1. При разладе в семье мед добавляют в напитки или выпечку. Его тщательно перемешивают, приговаривая:
«Как соты прочные мед держали, так и любовь наша медом склеится, трещины зарастит, всем на зависть процветать будет. Как медом полакомимся, так и помиримся».
Чем быстрее съесть заговоренные блюда, тем скорее будет примирение.
2. Привлечь в жизнь любовь поможет мед, разведённый в воде. Необходимо наполнить ванну и влить в нее разведенный мед со словами:
«Медом умываюсь, краше становлюсь. Как в ванной искупаюсь, так и жениха найду».
После принятия ванны произносят:
«На улицу выйду — любовь свою найду».
3. Усилить чувства и подтолкнуть любимого человека к признанию можно, если на фотографию капнуть три капельки меда со словами:
«Медом внимание к себе привлекаю, чувства усиливаю, взаимности добиваюсь. Как мед сладок, так и жизнь моя будет сладкой да гладкой, в любви и счастье».
Медовые заговоры на деньги
Издавна мед использовали как сильный талисман, привлекающий благополучие. Его обязательно держали в доме, чтобы избавиться от бедности и неудач. Привлечь деньги с помощью меда не составит труда, если верить в силу произнесенных слов.
1. Монету помещают в маленькую баночку, целиком заливают медом и произносят заговор:
«Монетка в меду плавает, как сыр в масле катается. Цепок медок, от себя не отпускает, богатство в дом привлекает».
Баночку прячут от посторонних глаз, чтобы деньги в доме водились.
2. Три дня подряд мед едят по чайной ложке, заговаривая его:
«Сколько пчелок трудилось, столько и денег прибавится. Сколько сот создано было, столько ко мне денег потянется».
Мед едят в первой половине дня, запивая водой. Ее лучше всего набрать из природного источника или настоять на серебре.
3. На растущей Луне мед наливают в кружку, разбавляют водой и приговаривают:
«Медом полакомлюсь, про невзгоды позабуду. Монеты желтые да звонкие подобно меду ко мне придут, от меня никуда не денутся».
Источник: dailyhoro
Да
Мой дед занимался пчеловодством, качать мёд ездили к нему вместе с отцом,чего я только не перепробовала . Меня оставляли дома у самовара и мёд и ещё всякие вкусняшки . Моё детство ,тёплый аромат медового счастья.