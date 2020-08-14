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Что можно и нельзя есть в каждый день Успенского поста в августе 2020

17:55 14.08.2020 Фото: pxhere.com
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За весь год, это единственный пост, который посвящается Божье Матери. Он не выходит из временных рамок, и всегда проводится с 14 по 27 августа.

Что можно и нельзя есть в каждый день Успенского поста в августе 2020
В период поста люди, которые его соблюдают, должны отказаться от мясных и молочных продуктов
Сюжет: Православные обряды
Что можно и нельзя есть в каждый день Успенского поста в августе 2020

Что можно и нельзя есть в каждый день Успенского поста в августе 2020Поздравления с Медовым Спасом и обряды на успех в первый спас 14 августа 2020 годаЕщё 207 новостей

Успенский пост в августе 2020 года пройдет по строгим правилам, и православные люди должны знать, какие продукты по дням недели можно употреблять в пищу. Требования к продуктам в этот период не дают возможности есть рыбу, кроме одного дня в большой церковный праздник Преображения Господня.

Еда в Успенский пост по дням недели

В Августе наступает еще один пост, который длится 2 недели, до Успения Пресвятой Богородицы. За весь год, это единственный пост, который посвящается Божье Матери. Он не выходит из временных рамок, и всегда проводится с 14 по 27 августа. Сам праздник не входит в число поста, если только он не припадает на среду или пятницу.

Успенский пост очень строг, и приравнивается к Великому посту. Поэтому существуют ограничения в продуктах. Чтобы правильно придерживаться поста нужно знать, какие продукты по дням можно употреблять:

  • в понедельник, среду и пятницу – еда без термической обработки: хлеб, фрукты, овощи, ягоды, орехи и мед;
  • во вторник и четверг – постные продукты обработанные термически, с использованием масла;
  • в субботу и воскресенье – крупы, овощи, грибы с использованием масла.

В 2020 году Успение Богородицы выпадает на пятницу, поэтому стоит придерживаться всех правил употребления продуктов на этот день.

Можно ли употреблять рыбу в Успенский пост

В период поста люди, которые его соблюдают, должны отказаться от мясных и молочных продуктов. К ним также относятся яйца, потому что имеют животное происхождение. Не разрешается употребление рыбы и алкогольных напитков.

В Успенский пост можно употреблять рыбу только в один день за весь период – 19 августа, когда наступает Преображение Господне. По-народному этот день называется – яблочный Спас.

Для людей, которым выдержать условия поста, существуют попустительства. Можно обратиться к своему священнику, и он объяснит, как соблюсти пост, если нет возможности или сил его придерживаться. Для больных людей, или тех, кто находится вне дома, для беременных и кормящих женщин, для людей, которые заняты тяжелым физическим трудом и для детей до 7 лет разрешается не придерживаться поста. Каждый из них уже и так терпит какие-то неудобства или страдания, поэтому их лепта может окупаться существующим состоянием.

Учитывая, что пост припадает на летний месяц, когда поспевают практически все овощи, появляются грибы и ягоды, его легче будет перенести. Организм с их помощью получит необходимые витамины, а хлеб и каши дадут клетчатку.

Источник: rsute.ru

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Планируете соблюдать пост?

Аноним, 12 августа 2020 01:28
НВР:
Да
Аноним, 12 августа 2020 11:54
НВР:
Да,обязательно.

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