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Что нельзя и можно делать в первый Медовый Спас 14 августа 2020 года

22:41 14.08.2020 Фото: pxhere.com
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Медовый Спас является праздником, который православные верующие почитают и стараются соблюдать все его традиции.

Что нельзя и можно делать в первый Медовый Спас 14 августа 2020 года
У Медового Спаса каждый год фиксированная дата – 14 августа
Сюжет: Православные обряды
Что нельзя и можно делать в первый Медовый Спас 14 августа 2020 года

Что нельзя и можно делать в первый Медовый Спас 14 августа 2020 годаЧто можно и нельзя есть в каждый день Успенского поста в августе 2020Ещё 207 новостей

В последнем летнем месяце православные верующие отмечают три Спаса, первым из которых будет Медовый, и он будет проходить 14 августа 2020 года. В этот день принято ходить в церковь, чтобы освятить некоторые продукты, и очень важно знать, что стоит положить в церковную корзину, а что не стоит.

История праздника Медовый Спас

Этот праздник приурочен к событию Христова Преображения, и в народе он получил название Медовый Спас. В связи с таким радостным событием в храмах проводятся праздничные службы. Все желающие православные могут прийти в храм и освятить свою корзинку, в которой сложены дары природы.

У Медового Спаса каждый год фиксированная дата – 14 августа. В данном празднике переплелись народные и церковные традиции.

В давние времена люди верили, что именно с этого дня пчелы заканчивают трудиться, добывая мед, и начинают активную подготовку к зимнему периоду.

В этот день принято готовить блюда из мака и меда, а затем их кладут в корзину и несут в церковь, чтобы освятить. Стоит понимать, что можно и нельзя класть в корзину для освящения в храме.

Что можно и нельзя класть в корзину для освящения в храме на Медовый спас 14 августа

С давних времен люди обязательно покупают или делают своими руками специальную корзину для того, чтобы в ней носить продукты на освящение в церковь. Согласно традициям, она обязательно должна использоваться только для похода в церковь, а также должна быть наделена красотой и быть вместительной.

В праздничной корзине на медовый спас должны быть такие продукты:

  • продукты пчеловодства, и это может быть мед или соты, ведь они символизируют достаток;
  • хлебобулочные изделия, которые являются символом семьи и дома;
  • хрен символизирует то, что человек стойко несет свою веру;
  • соль является символом того, что человека не пугают жизненные трудности.

Есть также некоторые продукты и предметы, которые не стоит класть в корзину для освящения в храме на Медовый Спас, а именно:

  • нельзя класть крепкие алкогольные напитки, ведь разрешается освящать в церкви на любой праздник только кагор;
  • мясные продукты также под аппретом, так как именно с этого начинается Успенский пост, который запрещает есть такие продукты;
  • деньги и другие материальные ценности.

Согласно церковным традициям все освященные продукты необходимо обязательно съесть, а вот выбрасывать их не стоит.

Что нельзя и можно делать в Медовый Спас 14 августа

С этим праздником связано немало запретов, и православные верующие стараются им следовать, чтобы не потерять благосклонность высших сил. В Медовый Спас существуют такие запреты:

  • не стоит выполнять в этот день тяжелую работу, но вот собирать мед разрешается;
  • нельзя устраивать шумные застолья с большим количеством алкоголя и закуски, ведь стоит помнить, что праздник церковный и провести его стоит в тихой семейной обстановке;
  • нельзя есть скоромную пищу, так как именно с этого дня начинается Успенский пост, который будет длиться в течение двух недель.

Каждый церковный праздник обозначен делами, которые стоит выполнить, чтобы стать ближе к Богу и получить его благосклонность, и в Медовый Спас приветствуются такие деяния:

  • можно отправиться на пасеку и выразить благодарность пасечнику за его огромный труд;
  • принято готовить блюда из меда и мака, но стоит помнить, что они должны быть постными;
  • считается, что окончательно закрытие купального сезона происходит именно на Медовый Спас, и поэтому можно искупаться в водоеме;
  • посетить храм и освятить корзину с продуктами;
  • просить высшие силы отпустить все грехи;
  • оказывать помощь всем, кому она необходима.

Медовый Спас является праздником, который православные верующие почитают и стараются соблюдать все его традиции.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Будете соблюдать все запреты 14 августа?

!!!, 11 августа 2020 14:18
буду соблюдать только первый запрет_нельзя работать!!!
Аноним, 13 августа 2020 05:33
НВР:
Нет, работать по дому нужно.
Аноним, 13 августа 2020 11:49
НВР:
да
Антонина, 13 августа 2020 12:15
Очень хорошо бы соблюдать все правила и запреты, но как то не всегда получается, не хватает силы воли
Аноним, 13 августа 2020 17:38
НВР:
Да! Желательно сходить в церковь!
Аноним, 14 августа 2020 08:07
Праздновать сбор урожая мёда , собранного пчёлами, это чествование матери природы, это древний языческий праздник почитания всего живого, возникший за тысячи лет до первого попа, при чём тут церковь и её разрешение на мёд?
Аноним, 14 августа 2020 00:47
НВР:
Нет

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