13 и 14 августа 2020 метеозависимых людей накроет новая магнитная буря: Как подготовиться и справиться с ее последствиями

Люди с хроническими заболеваниями в эти дни могут почувствовать ухудшение состояния, головные боли и общее обострение состояния. В связи с этим лучше заранее знать о таких днях и подготовиться.

Сильных магнитных бурь в этом месяца будет несколько

Магнитные бури, то и дело доставляют дискомфорт и неудобства метеозависимым людям. Почти каждый месяц бывают нестабильные дни магнитного поля, которые сказываются на самочувствие: перепады настроения, скачки давления, вялость и боль в суставах, вот основные признаки проявления нестабильности геомагнитного поля на людях.

Авгсуст 2020 года не исключение, сильных магнитных бурь в этом месяца будет несколько. Эксперты назвали ближайший неблагоприятный день.

Магнитная буря 13 и 14 августа 2020 будет довольно слабой. В это время на головокружения, головные боли и мигрени будут жаловаться лишь метеочувствительные люди.

Так же люди с хроническими заболеваниями в эти дни могут почувствовать ухудшение состояния, головные боли и общее обострение состояния. В связи с этим лучше заранее знать о таких днях и подготовиться.

Как подготовиться к неблагоприятным дням неустойчивого геомагнитного поля и магнитным бурям