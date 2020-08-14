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Здоровье / Общество

13 и 14 августа 2020 метеозависимых людей накроет новая магнитная буря: Как подготовиться и справиться с ее последствиями

16:03 14.08.2020 Фото: pxhere.com
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Люди с хроническими заболеваниями в эти дни могут почувствовать ухудшение состояния, головные боли и общее обострение состояния. В связи с этим лучше заранее знать о таких днях и подготовиться.

13 и 14 августа 2020 метеозависимых людей накроет новая магнитная буря: Как подготовиться и справиться с ее последствиями
Сильных магнитных бурь в этом месяца будет несколько

Магнитные бури, то и дело доставляют дискомфорт и неудобства метеозависимым людям. Почти каждый месяц бывают нестабильные дни магнитного поля, которые сказываются на самочувствие: перепады настроения, скачки давления, вялость и боль в суставах, вот основные признаки проявления нестабильности геомагнитного поля на людях.

Авгсуст 2020 года не исключение, сильных магнитных бурь в этом месяца будет несколько. Эксперты назвали ближайший неблагоприятный день.

Магнитная буря 13 и 14 августа 2020 будет довольно слабой. В это время на головокружения, головные боли и мигрени будут жаловаться лишь метеочувствительные люди.

Так же люди с хроническими заболеваниями в эти дни могут почувствовать ухудшение состояния, головные боли и общее обострение состояния. В связи с этим лучше заранее знать о таких днях и подготовиться.

Как подготовиться к неблагоприятным дням неустойчивого геомагнитного поля и магнитным бурям

  • Основные способы нормализовать свое состояние и снизить метеозависимость — это правильное питание;
  • снижение стресов;
  • употребление не менее 2 литров воды в день;
  • умеренные физические нагрузки.
  • В день бурь лучше вовсе снизить физическую активность, стараться не перенапрягаться и больше отдыхать.
  • Так же, специалисты советуют чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещения.
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От редакции

Уже чувствуете приближение бури?

Аноним, 12 августа 2020 16:56
НВР:
да

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