13 и 14 августа 2020 метеозависимых людей накроет новая магнитная буря: Как подготовиться и справиться с ее последствиями

Магнитные бури, то и дело доставляют дискомфорт и неудобства метеозависимым людям. Почти каждый месяц бывают нестабильные дни магнитного поля, которые сказываются на самочувствие: перепады настроения, скачки давления, вялость и боль в суставах, вот основные признаки проявления нестабильности геомагнитного поля на людях.
Авгсуст 2020 года не исключение, сильных магнитных бурь в этом месяца будет несколько. Эксперты назвали ближайший неблагоприятный день.
Магнитная буря 13 и 14 августа 2020 будет довольно слабой. В это время на головокружения, головные боли и мигрени будут жаловаться лишь метеочувствительные люди.
Так же люди с хроническими заболеваниями в эти дни могут почувствовать ухудшение состояния, головные боли и общее обострение состояния. В связи с этим лучше заранее знать о таких днях и подготовиться.
Как подготовиться к неблагоприятным дням неустойчивого геомагнитного поля и магнитным бурям
- Основные способы нормализовать свое состояние и снизить метеозависимость — это правильное питание;
- снижение стресов;
- употребление не менее 2 литров воды в день;
- умеренные физические нагрузки.
- В день бурь лучше вовсе снизить физическую активность, стараться не перенапрягаться и больше отдыхать.
- Так же, специалисты советуют чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещения.
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