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Что ни в коем случае нельзя делать 14 августа в праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня

01:43 14.08.2020 Фото: pxhere.com
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14 августа — первый день двухнедельного Успенского поста, поэтому праздничный стол у верующих людей должен быть постным.

Что ни в коем случае нельзя делать 14 августа в праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня
14 августа в церквях проходит праздничная утренняя служба, присутствовать на которой стремятся все верующие
Сюжет: Православные обряды
Что ни в коем случае нельзя делать 14 августа в праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня

Подробный календарь церковных праздников на август 2020 годаЧто ни в коем случае нельзя делать 14 августа в праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста ГосподняЕщё 204 новостей

История народных примет на Медовый Спас
Медовый Спас начинается ровно за две недели до Успения Пресвятой Богородицы, 14 августа. В славянской традиции в этот день прихожане освящают в церкви мед, мак и овощи, готовят медовые коврижки и в целом наделяют "жидкое золото" особенными, почти магическими свойствами.

Православный Праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, который сегодня отмечают 14 августа, был установлен в IX веке. Новое звучание, название и собственные приметы праздник обрел после того, как восточные славяне стали исповедовать православие и наделили этот день особыми народными смыслами.

Что можно делать на Медовый Спас
Поблагодарить пасечника за его труд. На Медовый Спас чествуют пчеловодов и их труд, поэтому поездка на пасеку будет отличной идеей.

Приготовить что-то из меда. Однако верующим стоит не забывать о начале Успенского поста, поэтому блюда должны быть постными. Верили, если загадать желание перед тем, как съесть мед, оно непременно исполнится.

Приготовить что-то из мака. Второе название Медового Спаса — Макавей (в разных вариациях встречаются Маккавей и Маковей). Верят, что мак, как и мед, в этот день обладает целебными свойствами, поэтому его обязательно нужно добавить в пищу. И не только в пищу: по примете, если положить под подушку ребенку освященную в церкви маковую головку, она убережет его от сглаза.
Искупаться напоследок. Те, кто продолжал плавать в открытых водоемах даже после Ильи, окончательно закрывали купальный сезон после Медового Спаса. Считалось, что с этого времени вода зацветает и, искупавшись в ней, можно заболеть. Кроме того, Медовый Спас иначе называли Спасом на воде — верили, что все водоемы в этот день очищают тело и душу, избавляют от грехов и болезней. Поэтому на Медовый Спас купались не только сами, но и омывали домашний скот.

Посетить богослужение. 14 августа в церквях проходит праздничная утренняя служба, присутствовать на которой стремятся все верующие.

Освятить в церкви продукты. Традиционно для освящения носили мед и мак, а также другие сезонные овощи и фрукты. Женщины приносили васильки и бархатцы. Цветы высушивали и использовали как оберег. В отварах из этих сухоцветов в древности купали детей, чтобы уберечь их от болезней.

Просить об отпущении грехов. В народе считалось, что Медовый Спас — день отпущения "бабьих грехов": верили, что женщинами прощаются все грехи, которые они отмаливают в этот день.

Помогать ближнему своему. Пасечники отдавали порцию меда нищим, а люди, выходившие из храма, делились освященными продуктами с неимущими. Добрые дела и помощь нуждающимся хороши в любой день, праздники — не исключение.

Что нельзя делать на Медовый Спас

Работать. Разве что вы пасечник — мед собирать, конечно же, можно. На Медовый Спас все ходили друг другу в гости, праздновали и угощались, а на полевых и домашних работах стояло негласное табу. Да и август — месяц, когда дел в поле уже не так много, все ждали жатвы, поэтому денек полениться в это время было не зазорно.
Устраивать шумные застолья. Праздник-праздником, однако следует помнить, что церковь не одобряет разгулье в важные для православных дни, поэтому отмечать следует тихо, с семьей и друзьями. Этот запрет не только церковный, но и вполне бытовой: пчелы не выносят громких звуков, они их нервируют, из-за чего те могут покусать пасечника.

Употреблять скоромную пищу. 14 августа — первый день двухнедельного Успенского поста, поэтому праздничный стол у верующих людей должен быть постным.

Приметы погоды
Перелетные птицы покидают свои гнезда и улетают на юг — наступает время холодных ночей.

Медовый спас — конец летнего периода и начало осеннего.

Розы отцветают — лето кончается.

Дождь идет в Медовый Спас — будущим летом не будут леса гореть.

Медовый Спас непредсказуем — погода может быть абсолютно любой. Даже поговорка есть: у первого Спаса всего в запасе.

Источник: КП

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