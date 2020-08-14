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Предсказание Иоанна Кронштатского: ему не верили, а оно уже сбывается

18:15 14.08.2020 Фото: PxHere
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Иоанн Кронштадтский – видная фигура не только в рамках религиозной истории страны, но истории России в целом. Иоанн Кронштадтский еще до известных событий 1917 года смог предвидеть, что народ в нашей стране разобьется на партии и будет гражданская война.

Предсказание Иоанна Кронштатского: ему не верили, а оно уже сбывается
Старец перекрестился и вдруг увидел иную картину: кругом разрушения, рядом стоит храм с звездой с пятью концами

Он видел, что часть нашего народа будет вынуждена покинуть родные края, а когда они вернутся обратно, то не смогут узнать своей Родины.

Любопытные сведения имеются в последнем письме священника, где он описывает один интересный случай, сообщает дзен-канал ParanormalLife. Однажды святой уснул, а проснулся от ласкового прикосновения. Открыв глаза, Иоанн увидел перед собой седовласого старца. Он перекрестил священника и указал на голую стену. С помощью посоха старец написал цифры: 1912, 1914, 1917, 1922, 1930, 1933, 1934. После этого все письмена исчезли. Дальше Иоанн вместе со старцем пошли по полю, где кругом стояли деревянные кресты. Таинственный старец объяснил, что эти кресты стоят в память о тех, кто пострадал за свою веру. Дальше они увидели 7 светильников, которые символизировали те церкви, которые останутся на Земле. Дальше Иоанн Кронштадтский увидел Николая Второго, а еще толпу людей, которых гнали бесы – это те, кто отбился от веры. За этим людьми шла агрессивная толпа, которая несла большую звезду с пятью концами.

В какой-то момент все испарилось, и картина изменилась: кругом были только радостные люди, престол был подвешен в воздухе, а рядом была золотая корона с подписью «на короткий срок». Старец перекрестился и вдруг увидел иную картину: кругом разрушения, рядом стоит храм с звездой с пятью концами, а в нем восседает сам Антихрист, который клеймит людей: кто-то повинуется, а кто-то отказывается, и их казнят. Много Антихрист погубил душ, но вдруг с неба ударили молнии и сокрушились Антихриста и его приспешников. И сказал старец тогда Иоанну, чтобы он не боялся, а все что видел, записал.

Такой вещий сон приснился старцу, но церковь не приняла его, посчитав, что это происки искусителя. Сейчас же они сбываются.

Источник: izvmor

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От редакции

Рано или поздно все сбывается?

Yuri, 14 августа 2020 19:30
Я тоже предсказатель. В новогодних поздравлениях предсказал пенсионную реформу и пандемию. И то, и другое, почти за год.

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