Что нужно знать о начале Успенского поста 2020

Успенский пост — третий из четырех многодневных постов в году. Каждый год он начинается 14 августа. Есть вещи, о которых важно знать перед его непосредственным началом.

Важно знать, что этот пост посвящен Богородице

Начинается пост 14 августа, а заканчивается — 28 августа. Он идет ровно две недели и является подготовительным этапом перед праздником Успения Богородицы.

Пост, посвященный Богородице

Важно знать, что этот пост посвящен Богородице. Ее роль в евангельских событиях очень сложно переоценить. Она является матерью Мессии, потому стоит сразу за ним и выше любых святых. Все молитвы во время Успенского поста должны быть посвящены ей.

Обратите внимание на молитву «Богородица Дево, радуйся». Церковнослужители рекомендуют начинать каждое утро поста с этой молитвы. Богородица и сама молилась перед тем, как покинуть этот мир. Она знала, когда произойдет ее долгожданная встреча с сыном, поэтому готовилась к ней постом.

Успение — светлый праздник

В этот день празднуется не смерть Богородицы, а ее долгожданная встреча с сыном. Именно поэтому этот пост не должен быть скорбным, как Великий. Богородица ждала двенадцать лет момента, когда сможет войти в Царствие Небесное. Это встреча сына и матери, двух неразлучных душ, которые полны любви и добра. Перед началом поста 14 числа нужно настроиться на позитивный лад.

Считается, что Господь позволил Деве Марии войти в свое Царствие в ее земном теле. Это объясняет тот факт, что мощей Богородицы нигде нет и никогда не было. Она полностью принадлежит Богу.

Завершение церковного года

Церковный год начинается не 1 января, а 14 сентября. Этот день носит название церковного новолетия. Успенский пост посвящен завершающему этапу новозаветной истории. После ухода Божьей Матери на Небеса все события начинают повторяться заново.

Перед началом поста нужно помнить, что скоро история рождения и смерти Христа снова начнет повторяться в праздниках и постах.

Важность поста

Церковнослужители отмечают, что Успенский пост по важности не уступает Великому. В эти две недели необходимо будет исправно соблюдать правила питания, но что еще важнее — нужно будет избегать веселья.

Это гораздо важнее запрета на молоко, мясо и рыбу. Священники советуют меньше смотреть телевизор, больше времени уделять своим родителям или детям. Нужно помогать друг другу и протягивать руку помощи. Начиная с 14 числа категорически запрещено держать обиды на близких, говорить плохие вещи, ругаться, ссориться. Нужно бороться с искушениями и соблазнами.

Успенский пост — возможность искупить грехи

С давних пор считается, что Успенский пост — это время, когда можно получить прощение Господа и благословение Богородицы на свершение хороших дел. Выполнение правил поста — шанс получить прощение за мелкие прегрешения и ошибки прошлого.

Также необходимо особенно усердно поститься в это время тем, кто по какой-то причине плохо постился в апостольский, Великий или Рождественский пост.

Источник: dailyhoro