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Как заговорить мед на деньги и удачу в Медовый Спас 14 августа 2020

18:14 14.08.2020 Фото: Pexels
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Медовый Спас всегда был одним из наиболее любимых в народе праздников. В этот день наши предки не просто начинали сбор меда, но и проводили множество обрядов, направленных на привлечение личного благополучия и удачи.

Как заговорить мед на деньги и удачу в Медовый Спас 14 августа 2020
Воспользуйтесь проверенными временем ритуалами

Не секрет, что мед, помимо способностей исцелять, обладает рядом энергетических свойств, способных привлечь в жизнь человека деньги и удачу. Чтобы ваша жизнь изменилась к лучшему, а финансовые трудности остались в прошлом, воспользуйтесь проверенными временем ритуалами.

Заговор на мед для привлечения денежной удачи
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Для этого ритуала вам понадобится свежий мед и новый урожай маковых зерен. Столовую ложку меда (желательно освященного) положите на красивое блюдце, в центр поместите желтую монету, а сверху присыпьте маковыми зернами. Произнесите слова заговора:

«На новый сладкий мед пчелы слетаются, лакомством питаются. Маковые зерна на себе уносят, по свету белому разносят. Сколько зерен — несчитано, немерено, столько и богатств мне отмерено».

Поставьте блюдце рядом с открытым окном или на улице, вечером возьмите монету, ополосните водой и поместите в кошелек. Она будет привлекать к вам денежное благополучие.

Эффективный заговор на деньги
Для проведения этого обряда вам понадобится три сорта меда, немного воды из природного источника, березовая кора и несколько монет. Кору с одной стороны нужно обмазать медом, положить на него несколько монет и произнести:

«Корни деревьев сквозь землю проходят, все богатства видят. Я деревьям помогу, сладостью их накормлю, монетами одарю, чтобы вернулась ко мне денежная удача».

Эту кору прижмите к стволу любого дерева и привяжите веревкой. На следующий день заберите монеты, которые будут привлекать к вам финансовое благополучие.

Заговор на мед: привлекаем удачу

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Заварите травяной чай на родниковой воде, добавьте в него ложку свежего меда и проговорите:

«Удачу привлекаю, энергетику повышаю травами, солнцем согретыми, на родниковой воде возросшими, медом, трудами собранным, в церкви освященным».

В течение недели заваривайте травяной чай с медом, и вы сможете привлечь в жизнь удачу, которая будет сопутствовать вам во всех делах.

Источник: dailyhoro

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