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Нельзя работать и убираться на медовый спас и Маковея 14 августа 2020 года

11:37 14.08.2020 Фото: pxhere.com
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На Маковея так же нельзя ссориться, ругаться или желать кому либо зла, иначе негатив вернется бумерангом.

Нельзя работать и убираться на медовый спас и Маковея 14 августа 2020 года
Отметим, что Медовый Спас (он же Маковей) — это один из самых важных христианских праздников
Сюжет: Православные обряды
Нельзя работать и убираться на медовый спас и Маковея 14 августа 2020 года

Медовый Спас 14 августа 2020 года: Обряды с медом на процветание и счастливую жизнь в мощный деньНельзя работать и убираться на медовый спас и Маковея 14 августа 2020 годаЕщё 205 новостей

В календаре августа есть важнейшая дата, которую мы просто не можем обойти вниманием. Это праздник Маковей 2020. Так как многие интересуются, какого числа Маковей 2020, редакция публикует актуальную информацию по этому поводу, а также интересные факты о том, что нельзя делать на Медовый Спас 2020.

Отметим, что Медовый Спас (он же Маковей) — это один из самых важных христианских праздников. Каждый год Медовый Спас отмечают 14 августа. Когда праздник Маковей в 2019 приходит, люди традиционно идут в церковь, где освящают букеты, мед, фрукты и т.д, так как после этого они становятся целебными.

Спасы — народное название первой половины августа по старому стилю, когда отмечаются три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый. Именно с Первого, Медового Спаса начинается Успенский пост, про правила питания в который мы писали ранее. На Медовый Спас (Маковей) существует много традиций и запретов, про которые мы расскажем далее.

Маковея 2020 года, какого числа, вы уже знаете. Те, кто интересуются данной тематикой, в курсе, что Медовым Спас назвали не просто так. Ранее именно в этот день наши предки начинали собирать мед с пасек, соты в ульях к этому времени обычно уже наполнены. Затем все собирались у водоемов, ели мед, пели песни и в целом проводили вместе время. Также обязательно пекли изделия с маком. Стоит также упомянуть, почему Медовый Спас в народе называют Маковеем. История связана с братьями Маккавеями, которые приняли мученическую смерть за веру.

Что нельзя делать на Медовый Спас 2020: запреты на Маковея 2020

14 августа — церковный праздник Маковея, а это значит, что есть определенные запреты, которые в этот день нужно строго придерживаться.

  • На Медовый Спас заканчивается лето, поэтому 14 августа нельзя купаться, как и на Ильин день, так как можно утонуть или заболеть. По логическим соображениям, ночи уже становились прохладными, поэтому вода начинала "цвести", что могло вызвать различные болезни.
  • В этот день начинается строгий Успенский пост, поэтому нужно соблюдать правила питания.
  • На Маковея нельзя в этот день громко говорить, шумно праздновать, так как пчелы плохо реагируют (а в этот же день собирали мед).
  • На Маковея нельзя ссориться, ругаться или желать кому либо зла, иначе негатив вернется бумерангом.
  • В это день нельзя работать и убирать в доме: подобные дела лучше завершить накануне.

Источник: Хочу

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От редакции

Будете работать 14 августа?

Цветочная, 14 августа 2020 03:08
Пишите минимум и максимум по традициям или по необходимости первоочередности
Аноним, 14 августа 2020 12:02
НВР:
Да

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