14.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Готов ли стать мэром Бердска Владимир Захаров?

15:12 14.08.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
16 5

Срок полномочий Евгения Шестернина истекает в ноябре 2020 года. Сейчас Евгений Анатольевич участвует в выборах депутатов заксобрания Новосибирской области. И если он все-таки останется в кресле главы, то ему предстоит бороться за должность с другими претендентами.

Готов ли стать мэром Бердска Владимир Захаров?
Замглавы Бердска Владимир Захаров

Готов ли стать мэром Бердска заместитель главы по строительству и дорожному хозяйству Владимир Захаров? "Курьер. Среда. Бердск" решил узнать ответ на этот вопрос. Владимир Николаевич дал ответ. Напомним, как сообщил источник "Курьер. Среда. Бердск", уйти досрочно с поста главы Бердска планирует Евгений Шестернин. Сейчас Евгений Анатольевич участвует в выборах депутатов заксобрания Новосибирской области по избирательному округу №16. Глава города возглавляет окружной список партии "Единая Россия". Он заявлял новосибирским СМИ, что если его выберут депутатом, то он пойдет в депутаты.

В любом случае срок полномочий Евгения Шестернина истекает в ноябре 2020 года. И если он все-таки останется в кресле главы, то ему предстоит бороться за должность с другими претендентами.

- У меня нет информации, что Евгений Анатольевич планирует уйти с поста главы города, - отметил Владимир Николаевич 13 августа.

Готов ли подать свою кандидатуру на конкурс на пост главы города Владимир Захаров?

- Евгений Шестернин - глава города Бердска, а мы его заместители. Мы в одной команде работаем на развитие города. Плохо или хорошо - судить бердчанам. Никаких обсуждений тем, о которых вы говорите, у главы с нами (заместителями) не было, - сказал Захаров.

И все-таки - хочет ли стать мэром города Владимир Николаевич?

- У нас в городе есть мэр. И я являюсь частью его команды, другие варианты не рассматриваются, - ответил вице-мэр Бердска.

Мнение читателей
0
5
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотите видеть в качестве мэра Бердска Владимира Захарова?

1234, 13 августа 2020 16:51
У нас в городе порядочней человека что ли нет??? Пехотинцев достаточно! Нужен руководитель!
Аноним, 13 августа 2020 16:56
НВР:
нет.
Аноним, 13 августа 2020 17:06
НВР:
Нет
Аноним, 13 августа 2020 17:32
Захарова хочет видеть мэром, наш почетно-сладкий. Поэтому ни мнение горожан, ни мнение самого Захарова в данном случаи не учитывается.
Поздравим Захарова и пожелаем ему быть послушным
Аноним, 13 августа 2020 22:18
Захаров хотя бы местный, их Бердска! Хотите, чтобы опять новосибирского наместника прислали? Интересно, кого из бердчан горожане хотели бы видеть на посту мэра! Ну если так Захаров не нравится... А я вот считаю, что достойных и подходящих больше нет в городе!
Аноним, 13 августа 2020 22:43
ПРичем тут местный или неместный ?
Аноним, 13 августа 2020 22:44
Достойных плясать под Голубевскую дудку ?
Аноним, 13 августа 2020 23:28
Почетный тоже местный... Со свалкой вас!
Ванга, 14 августа 2020 00:22
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом!!! Лукавит Захаров, спит и видит когда попрут Шестернина с поста мэра!!! Думаю и Шурова спит и видит тоже самое!!! Но ни тому ни другой не быть мэром!!!
Аноним, 14 августа 2020 07:09
Эти замы свою работу замов то не тянут,какой мэр из них? Один внятно сказать ничего не может,вторая только говорит да нарядами своими любуется.
Аноним, 14 августа 2020 08:11
А вот и не угадали.
Будут.
Мэр ивице-мэр.
Аноним, 14 августа 2020 00:38
НВР:
Не приведи господь!
Аноним, 14 августа 2020 08:12
НВР:
Нет, нам нужен военный генерал в отставке! Тогда будут изменения, а так смысла нет. Все только обещают и обещают, особенно перед выборами. Выборы пройдут и сразу же все забывают! Нам нужно люди с светлой памятью и здоровыми помыслами и жесткой рукой!
Аноним, 14 августа 2020 11:16
Бердск не готов принять Захарова в качестве мэра, та ситуация, когда свой хуже чужого...
Аноним, 14 августа 2020 12:49
Может такого, как Лукашенко в Бердск прислать? А ещё лучше прямо его самого. Сейчас белорусы выставят его под зад коленом и приедет он в Россию убежища искать, вот как раз и сгодится, раз вам местные не по носу...
Аноним, 14 августа 2020 14:41
Нам любой не понравится.Кто и когда любил своего начальника??? Начальник спрашивает с нас много,а мы как правило увиливаем от работы. Трудно руководить парадом??? Голубев плохой-много работает ??? или много получает??7 БОМЖ плохой -вообще не работает и не получает. Кого надо тогда???

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Правила орфографии и пунктуации теперь будет утверждать Правительство РФ, а не Минобрнауки
16:27 14-08-2020
Правила орфографии и пунктуации теперь будет утверждать Правительство РФ, а не Минобрнауки
10 самых высокооплачиваемых актёров мира назвал Forbes
16:23 14-08-2020
10 самых высокооплачиваемых актёров мира назвал Forbes
Вьетнам закупит российскую вакцину от COVID-19
16:22 14-08-2020
Вьетнам закупит российскую вакцину от COVID-19
Сколько должен получать настоящий мужчина? Женщины назвали желаемую сумму зарплат у избранника
16:20 14-08-2020
Сколько должен получать настоящий мужчина? Женщины назвали желаемую сумму зарплат у избранника
Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
16:19 14-08-2020
Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Какая линия на руке указывает на богатство и успешную карьеру? Как расшифровать свою денежную линию
16:18 14-08-2020
Какая линия на руке указывает на богатство и успешную карьеру? Как расшифровать свою денежную линию
Выдать маски и перчатки школьникам и студентам требует Госдума у Минздрава
16:15 14-08-2020
Выдать маски и перчатки школьникам и студентам требует Госдума у Минздрава
14 августа - начало Успенского поста: Сколько дней продлится пост и как его соблюдать
16:14 14-08-2020
14 августа - начало Успенского поста: Сколько дней продлится пост и как его соблюдать
13 и 14 августа 2020 метеозависимых людей накроет новая магнитная буря: Как подготовиться и справиться с ее последствиями 1
16:03 14-08-2020
13 и 14 августа 2020 метеозависимых людей накроет новая магнитная буря: Как подготовиться и справиться с ее последствиями
Фото: Чей серый хаски в в ошейнике манмат бегает по ул. Полярной?
16:02 14-08-2020
Фото: Чей серый хаски в в ошейнике манмат бегает по ул. Полярной?