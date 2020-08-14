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11 градусников на 60 пациентов выдали пульмонологии ЦГБ Бердска, заявил министр Хальзов

11:15 14.08.2020, Алиса Ершова Фото: pexels
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На сумму более 1,2 млн рублей закупили 6 тыс. масок для пульмонологии, почти 9 тыс. спиртовых салфеток и всего 350 одноразовых медицинских халатов.

11 градусников на 60 пациентов выдали пульмонологии ЦГБ Бердска, заявил министр Хальзов
Почти 9 тысяч спиртовых салфеток за 2 месяца появились в пульмонологии ЦГБ Бердска
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
11 градусников на 60 пациентов выдали пульмонологии ЦГБ Бердска, заявил министр Хальзов

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7 июля редакция "Курьер. Среда. Бердск" задала 95 вопросов о пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову. В вопросах редакция спросила о конкретном количество градусников, пульсоксиметров, защитных костюмов и прочего в пульмонологии в период распространения коронавирусной инфекции.

6 августа пришел ответ от Константина Хальзова:

- С 28 мая 2020 года по 28 июля 2020 года пульмонологическое отделение БЦГБ было обеспечено средствами индивидуальной защиты в количестве: медицинские маски - 6100 штук; халат медицинский одноразовый - 350 штук; перчатки медицинские - 6300 штук; респираторы - 340 штук; шапочки медицинские - 1300 штук; костюм врача инфекциониста (защитный костюм) - 572 штуки; салфетки спиртовые - 8960 штук, - сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Также, по словам министра. в ЦГБ Бердска используются одноразовые противочумные костюмы - комплект врача инфекциониста. На закупку всего этого горбольница потратила 1 216 225,64 рубля. Напомним, из ответа на запрос министра от 31 июня, в пульмонологии БЦГБ сейчас работает 26 медиков - 4 врача, 12 медсестер, 4 медбрата и 4 младшего медицинского персонала. Стандартная смена врача в БЦГБ составляет 8 часов, медсестры обычно работают по полсмены - 4 часа. Согласно указу президента Российской Федерации, одна одноразовая медицинская маска служит врачу до 3 часов. Если посчитать по 1 маске на 2 часа, то получатся, за за указанный министром период в 2 месяца, сотрудникам ЦГБ понадобится лишь 2772 маски - при их наличии в количестве 6100 штук. Таким образом, на 2 месяца горбольница закупила в 2,2 раза больше масок, чем потребность персонала.

Зато потребности персонала в одноразовых халатах оказались невыполненными - они должны меняться ежедневно, и на 26 человек персонала за 2 месяца необходимо 1092 халата - а их, увы, только 350. Напомним, в истории медсестры в пульмонологии девушка жаловалась, что халаты, которые должны быть одноразовыми, стирались санитарочками и выдавались заново. Значит, правда?

Особенно правдоподобны градусники - министр здравоохранения ответил, что сейчас их 11 штук в отделении. 1 июля, когда свою историю рассказывала медсестра, их в БЦГБ было еще 12 - потеряли? Разбили? Так или иначе, на 60 коек в пульмонологическом отделении приходится лишь 11 градусников.

Также в отделении есть 24 пульсоксиметра, 204 упаковки лидокаина, 195 упаковок гепарина по 2 мл и 525 упаковок гепарина по 5 мл, 6 упаковок фраксипарина по 0,3 мл, который применяется для профилактики тромбоэмболических осложнений.

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