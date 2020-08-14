70% россиян хотят жить в больших и новых квартирах

Большинство желающих получить жилье россиян хотели бы иметь в собственности квартиру более 50 квадратных метров. Об этом говорится в исследовании Райффайзенбанка.

Для многих важен психологический фактор новизны

В опросе приняли участие более трех тысяч человек из Москвы, Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Уфы, Омска, Воронежа, Самары и Краснодара.

Для 70% опрошенных квартира мечты должна быть более 50 квадратных метров. Однако для четверти респондентов достаточно и меньших размеров — 30-50 квадратных метров. Покупатели предпочитают предчистовую (53%) и чистовую (30%) отделку.

Планируя покупку новой квартиры, 68% опрошенных думают о новостройках. Так, для многих важен психологический фактор новизны — 56% опрошенных рассчитывают, чтобы в квартире до них никто не жил.

Источник: inforeactor