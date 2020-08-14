«Захотела квартиру — будет квартира, машину — будет машина»: О сильных желаниях и их исполнении рассказала жителям Бердска левша Кристина Наимова

Девушка считает, что все удачи в ее жизни связаны с ее особенностью. Но между тем она неустанно трудится, чтобы добиться благополучия.

Кристина уверяет - та данность, что она левша, никогда не мешала ей в жизни

13 августа левши Бердска и всего мира отмечали свой праздник. Это праздник и жительницы Новосибирска 30-летней Кристины Наимовой, входящей в когорту леворуких - 10% всего населения Земли. Она особенная, так говорят про нее родные и друзья.

По словам Кристины, о том, что она отличается от других, узнала, когда пришла учиться в школу. Первая учительница Валентина Андреевна спросила, все ли она делает левой рукой. Девочка кивнула утвердительно. Тогда педагог сказала маме Кристине, что переучивать работать правой рукой ребенка не нужно. Все так и осталось.

В родне у Кристины не было левшей, но в нее пошел первенец. 3-летний Тимур тоже леворукий. Младшенький Русланчик орудует правой.

-Мне никогда не мешало в жизни то, что я левша. И думаю, что некоторые мои способности именно от того, что я такая. Например, фотографическая память. В школе мне хватало переменки, чтобы выучить стихи. По литературе были одни «пятерки». Есть способности к торговле. Меня родные в шутку дразнят «Кристина купи-продай». Куплю платье за 1 500 рублей, продам за 7000 рублей. По дешевке досталась дача за 100 000 рублей, продала за 350 000. Причем, ничего на ней не делала. Дома поменяли дверь на балконе, муж хотел унести старую на помойку, говорю: оставь. За 1000 рублей продала. Мой муж верит в то, что у меня есть удивительные способности: если я чего-то очень захочу, то все случается. И всегда говорит мне: «Я вижу, что ты еще не очень захотела, захоти, пожалуйста, машину». Захотела. Какую хотели, такую и купили. Может быть это так случается, а может связано с тем, что у меня работает другое полушарие. Я не знаю, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Кристина.

Дар это или не дар - неизвестно. Но без усилий ничего в жизни не получится. Кристина и ее супруг Юрий большие труженики. Юра почти не бывает дома, чтобы содержать семью. Сама Кристина работает дистанционно и получает неплохие деньги. У них нет богатых родственников. И все чего они в жизни добились, то только сами. Купили однокомнатную квартиру и вдвоем сделали в ней ремонт. Да такой, что все удивлялись. Дизайном Кристина занималась сама. К этому у нее тоже талант. Когда ждали прибавление в семье, переехали в трешку. И ее делали с нуля.

Обладают магическими способностями

О левшах накопилось немало интересных фактов.

Термин «левша» относится к человеку, который использует для своих нужд левую руку чаще и интенсивней, чем правую.

Почти 90 процентов людей являются правшами. Правши привыкли считать левшей не от мира сего. У большинства из нас был хотя бы один знакомый левша, который наверняка казался нам «особенным». Левши на самом деле являются особенными, причем не только в биологическом плане.

На планете живет около 700 миллионов левшей, принято считать, что это довольно немногочисленная группа. Ученые считают, что на самом деле рождается с задатками леворукости куда больше людей, но в процессе жизни многие осваивают действия правой рукой и постепенно переходят на нее.

В процессе роста у детей могут одинаково развиваться оба полушария. Правша и левша одновременно называется амбидекстер. Это редкий и малоизученный феномен.

Количество левшей на Земле сокращается. В каменном веке их было около 50% населения, в бронзовом — 25%, а сейчас — всего 5%.

Вероятность рождения леворукого ребенка, если оба родителя правши, всего 2%.

Согласно последним статистическим данным мужчины чаще становятся левшами, чем женщины.

В разные времена леворукость рассматривалась по-разному: как вредная привычка, как знак дьявола, признак невроза, мятежного характера, но и как черту, означающую творчество и музыкальные способности.

Не пользовались доверием левши и на Руси, им было запрещено свидетельствовать в суде.

Также с предубеждением к леворуким относились и в странах Востока. Японка, которая являлась левшой и правшой одновременно, могла лишиться семьи.

В некоторых африканских племенах бытует поверье, что леворукие соотечественники могут испортить еду или даже отравить ее.

Среди эскимосов каждый левша считается потенциальным колдуном.

По мнению инков, быть левшой – большая удача и счастье. У инков левши способны излечивать, и обладают магическими способностями.

Связи между правой и левой стороной мозга быстрее у левшей. Это означает, что у левшей информация передается быстрее, что делает их более эффективными при работе с несколькими стимулами.

В школах Советского Союза леворуких школьников учили писать правой рукой. Почему? Существовавший тогда строй предполагал равенство людей во всем, проявление индивидуальности пресекалось. До 70-х годов писали чернилами, которые размазывались по бумаге. Проще было переучить.

Большинство малышей пытаются все делать левой рукой, но узнать ребенок левша или правша можно только по достижении 5-летнего возраста.

Среди знаменитых левшей: политики — королева Виктория, У. Черчилль, Александр Македонский, Фидель Кастро, Барака Обама; бизнесмены — Генри Форд, Джон Рокфеллер, Росс Перо и Билл Гейтс; спортсмены — Гарри Каспаров, Пеле, М. Шарапова; ученые — И. Ньютон, А. Эйнштейн; художники и живописцы — Рафаэль, Дюрер, Пикассо, Леонардо да Винчи; актеры – Мэрилин Монро, Чарли Чаплин.