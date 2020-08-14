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Правила орфографии и пунктуации теперь будет утверждать Правительство РФ, а не Минобрнауки

16:27 14.08.2020 Фото: kremlin.ru
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В ведении комиссии, кроме того, будет экспертиза словарей и грамматик и разработка требований к их составлению.

Правила орфографии и пунктуации теперь будет утверждать Правительство РФ, а не Минобрнауки
Ранее правила русского языка и списки рекомендованных словарей и грамматик утверждало Минобрнауки

Правительство РФ будет утверждать списки грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка, вместо профильного министерства, занимавшегося этим раньше. Это следует из постановления кабмина, подписанного российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Также Правительство РФ будет утверждать правила орфографии и пунктуации. Чиновники будут принимать соответствующие решения по рекомендациям правительственной комиссии по русскому языку.

Ранее правила русского языка и списки рекомендованных словарей и грамматик утверждало Минобрнауки, а после его разделения на два ведомства в 2018 году эта функция отошла к Министерству просвещения.

Ещё одно постановление Мишустина образовывает комиссию по русскому языку и утверждает положение о ней. Её возглавит министр просвещения Сергей Кравцов. Предполагается, что в состав комиссии, который будет утверждать кабмин, войдут учёные, эксперты, чиновники и общественные деятели.

Орган будет заниматься анализом и совершенствованием действующих норм русского языка, правил русской орфографии и пунктуации, выявлять проблемы сохранения и защиты языка и оценивать ситуацию с языками народов России. В ведении комиссии, кроме того, будет экспертиза словарей и грамматик и разработка требований к их составлению.

Источник: aif.ru

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