10 самых высокооплачиваемых актёров мира назвал Forbes

Дуэйн Скала Джонсон за год заработал более 87,5 миллиона долларов и вновь стал самым высокооплачиваемым актёром по версии журнала Forbes. По данным аналитиков, звёзды из топ-10 с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года стали богаче на полмиллиарда долларов, несмотря на закрытие кинотеатров.
Forbes выяснил, что десять самых высокооплачиваемых актёров года вместе заработали $545,5 млн и более четверти этой суммы выплатил им Netflix. Дуэйн Джонсон получил от стримингового сервиса $23,5 млн за роль похитителя картин в фильме "Красное уведомление". Райан Рейнольдс, Марк Уолберг, Бен Аффлек и Вин Дизель в общей сложности получили от Netflix $85 млн. Топ-10 выглядит так:
- Дуэйн Джонсон ($87,5 млн)
- Райан Рейнольдс ($71,5 млн)
- Марк Уолберг ($58 млн)
- Бен Аффлек ($55 млн)
- Вин Дизель ($54 млн)
- Акшай Кумар ($48,5 млн)
- Лин-Мануэль Миранда ($45,5 млн)
- Уилл Смит ($44,5 млн)
- Адам Сэндлер ($41 млн)
- Джеки Чан ($40 млн)
Ранее Forbes составил список российских звёзд шоу-бизнеса с самым высоким доходом на 2020 год. На первом месте оказался певец Сергей Шнуров. Его доходы оцениваются в 8,8 миллиона долларов. В десятку рейтинга вошли в том числе Егор Крид, Баста и Филипп Киркоров.
Источник: life.ru