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Красота / Общество

Главные тренды свадебных платьев 2020

17:55 14.08.2020 Фото: mil.ru
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Стоило Меган Маркл остановить свой выбор на лаконичном силуэте, как дизайнеры подхватили это направление и представили в своих коллекциях множество утонченных фасонов в лучших традициях минимализма.

Главные тренды свадебных платьев 2020
Пускай выбор свадебного наряда будет лёгким, а процесс принесёт только удовольствие

Свадебные хлопоты истощают и вдохновляют одновременно. Одним из важных пунктов для невесты есть выбор подвенечного платья. Подборка трендов сезона поможет остановится на правильном варианте. А на примерку предложений ниже загляните в столичный маркет-молл «Дарынок» – сектор свадебных и вечерних нарядов насчитывает более 28 магазинов.

Минимализм
Всё простое – гениально. Стоило Меган Маркл остановить свой выбор на лаконичном силуэте, как дизайнеры подхватили это направление и представили в своих коллекциях множество утонченных фасонов в лучших традициях минимализма. Такой наряд не забирает излишнего внимания на себя, которое по праву должно быть только самой невесте.

Платья принцессы
Давайте будем честными, свадебное платье в первую очередь ассоциируется с длинными пышными юбками, кружевом и обилием декора. Всему виной принцессы со сказок нашего детства, которые являлись перед своими принцами именно в таких образах. И хотя классические «помпезные» модели уже не так популярны, как раньше, однако они остаются в списке востребованных.
Нестандартные решения
С каждым годом рамки убеждений «как надо» стираются и на смену приходят альтернативные варианты идеалов. Это касается и праздничных луков пары: появилась тенденция на брючные костюмы для невест, а также вариативность фасонов, стилей (бохо, рок, винтаж, готика, ретро и др.), цветовой палитры и длины всем привычного белого наряда.
Изящная роскошь
Детали имеют значение. В новом сезоне дизайнеры поднесли к пьедесталу популярности перья во всевозможных интерпретациях: от небольших отделок до щедро декорированных. Цветочные аппликации, кружево, камни и бисер, воланы и рюши также не сдают своих позиций и продолжают царствовать на модных платьях сезона
Его величество шлейф
Чем длиннее шлейф – тем выше статус владелицы. Так в средневековой Европе оценивали принадлежность дам к определенной иерархической лестнице. В наши дни, конечно, метражом никто не меряется, и любая невеста может позволить себе удлиненный подол подвенечного образа.
Объёмные рукава
Этот тренд будто сошёл с картин эпохи Барокко: пышно и роскошно. Казалось бы, такой простой элемент, но облик сразу становится романтичным и даже немного драматичным.
Акцент на спину
Обнаженная спина – ещё одно направление, над которым поработали дизайнеры в этом сезоне. Очень соблазнительно выглядят глубокие V-образные вырезы. Более консервативные невесты могут рассмотреть варианты декора: кружево, сетка, ажурное плетение…
Не только белый
Канон на обязательный снежный цвет подвенечного платья в далёком прошлом. Бежевая гамма и бледный розовый уверенно ступают в свадебною моду нового времени.
Пускай выбор свадебного наряда будет лёгким, а процесс принесёт только удовольствие!

Источник: bigmir.net

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