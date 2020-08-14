Что обязательно нужно съесть на Медовый Спас 14 августа для счастья и удачи в жизни?

Любой из вариантов рецепта готовится по одной и той же технологии

Блинчики с медом и маком могут быть одним из атрибутов православного праздника в Медовый Спас. По древним традициям готовились лакомства, в которые входили мак и мед, как основные продукты этого дня освящающиеся в праздник Маковея. Порадовать блинчиками можно дома всю семью из постных продуктов, потому что наступило время Успенского поста.

Зачем лакомились блинами с маком и медом на Медовый Спас

В день Медового Спаса люди отправляются в церковь, чтобы поприсутствовать на службе, и освятить первые продукты на Медовый Спас. По обычаю берут свежий мед и мак. Так как они являются основными в этот день, то хозяйки дома при приготовлении еды, отдают им предпочтение. Мед и мак на медовый Спас являются главными продуктами на столе. Было принято первыми на стол подавать блинчики с маком.

В старину про мак даже сложились поговорки:

«Мачок с мёдом — усы оближешь», «Черен мак, да бояре едят», «Рад Яков, что пирог с маком», «Поминаючи мак, не прогневайся и так».

Принято в праздник лакомиться разными сладостями, в которых входит мак и мед. Это могут быть медовые коврижки, пряники, булочки с маком и другие вкусности. Но самым любимым всегда были блинчики с маком и медом. Возможно в древние времена не было такого большого выбора продуктов, поэтому готовили то, что было под рукой. К тому же с началом Медового Спаса начинается Успенский пост. Поэтому при приготовлении лакомств, нужно использовать постные продукты.

Рецепт блинов с маком и медом для Медового Спаса

Блинчики с маком на Медовый Спас ели с медом и маковым молочком. Мак растирался в специальной ступе, до появления молочка, в который после добавлялся мед. Блинчики макали в полученный соус, и лакомились от души.

Рецепт постных блинов с маком

Блинчики на воде:

воды – 0,5 литра;



растительное масло – 2 ст. л.;щепотка соли;сахар – 1 ст. л.;сода – на кончике ножа;лимонная кислота – на кончике ножа;мука – 1,5 – 2 стакана.

В рецептуру по желанию можно ввести изменения, которые не ухудшат качество блинчиков, но помогут их сделать несколько другими по плотности. Вместо воды можно взять газированную воду, но тогда добавлять соду и лимонную кислоту не нужно. А можно приготовить постные блинчики на дрожжах. В таком случае вместо соды на все количество тех же продуктов берется 10 гр. дрожжей.

Приготовление блинчиков с маком и медом на Медовый Спас

Любой из вариантов рецепта готовится по одной и той же технологии: налить воду в емкость; добавить соль и сахар. Помешать, чтобы растворились кристаллы;

всыпать муку. Размешивать пока не растворятся все комочки. Эту процедуру легче производить венчиком. Он быстрее и качественнее справляется с ними; влить подсолнечное масло, и размешать; всыпать соду и лимонную кислоту. Размешать.

Тесто на блинчики готово, но желательно дать ему хоть немного постоять, чтобы компоненты «подружились». Жарят блинчики на сковороде, наливая тесто тонким слоем.

Блинчики можно сделать с маковой начинкой, которую готовят из сухого мака, или покупают уже готовую продукцию. Там он распарен, и готов к использованию в качестве начинки для блинчиков, пирожков или рулетов. А можно всыпать мак в тесто для блинчиков.

Подать блинчики на Медовый Спас можно с медом, поливая их с верху при подаче.

Источник: rsute.ru