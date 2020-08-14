Сколько должен получать настоящий мужчина? Женщины назвали желаемую сумму зарплат у избранника

Мужчины более устойчиво стоят на ногах в финансовой сфере, чем женщины

Женщины ответили на вопрос, какой должна быть заработная плата у настоящих мужчин. Данные предоставила Федеральная служба государственной статистики. Также были сделаны выводы, кто больше зарабатывает в России мужчина или женщина.

Зарплата для настоящих мужчин

Статисты проводили опрос в разных городах России. Так оказалось, что в столице страны женщины хотят зарплату настоящего мужчины в размере свыше 100 тыс. рублей в месяц. Однако если пара находится в браке, то сумма значительно увеличивается. Семейные отношения требуют от мужчины в 2 раза больше, а именно 200 тыс. рублей и выше.

В менее больших городах запросы женщин значительно меньше. Например, в Красноярске от настоящего мужчины требуется зарплата 70 тыс. рублей в месяц. Однако девушки уверены, что для семейных отношений сумма заработка должна быть больше. Таким образом, при вступлении в брак мужчина должен зарабатывать около 100 тыс. рублей в месяц.

Принявшие в опросе женщины указали, что зарплата мужчины с каждым годом должна увеличиваться. Таким образом, наблюдается тенденция роста. Большинство женщин сделали такой вывод о зарплате мужчины из вебинаров. Однако некоторые полагались на жизненный опыт и свои потребности.

Какая на самом деле зарплата у мужчин в России

У мужчин в 2020 году особенно востребована IT-сфера. Таким образом, специалисты в среднем зарабатывают свыше 50 тыс. рублей в месяц. Мужчины также работают в сфере экономики, в банках. Там зарплата доходит до 40 тыс. рублей в месяц. Особенно популярно нефтеперерабатывающая промышленность. Там зарплаты могут достигать до 500 тыс. рублей за месяц.

Не менее оплачиваемые зарплаты у рабочих техников. Так, сварщики в разных регионах может получать от 70 тыс. рублей и выше. Более высокие зарплаты у директоров различных учреждений. Их заработный оклад может достигать до 1 млн рублей. Футболисты бьют рекорды. Их зарплата в месяц достигает до 200 млн рублей.

Отличительные особенности зарплаты женщины и мужчины

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, представители мужского пола имеют заработную плату на 30% выше, чем женщины. Это связано с рядом нюансов:

управленческие навыки. Как правило, высокие руководящие должности принадлежат мужчинам. Это связано с тем, что не все женщины способны взять на себя такой груз ответственности. Как правило представительницы прекрасного пола больше на должностях специалистов;



финансовая сфера. Именно из-за груза ответственности женщины зарабатывают меньше мужчин. К тому же они не способны к различным махинациям. Девушки стараются вести правильную и честную игру в работе;выбор профессии. Как правило, женщины идет в торговлю, гостиничный бизнес и бухгалтерию. Также их много в центрах связи и службах такси. Однако там заработать миллионы не получится.

Исходя из вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод, что мужчины более устойчиво стоят на ногах в финансовой сфере, чем женщины.

Источник: rsute.ru