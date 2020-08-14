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14 августа - начало Успенского поста: Сколько дней продлится пост и как его соблюдать

16:14 14.08.2020 Фото: wikipedia.org
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На период поста по понедельникам, средам и пятницам предписано сухоядение. Вторник, четверг — горячая пища без масла. В субботу и воскресенье разрешается пища с растительным маслом.

14 августа начало Успенского поста: Сколько дней продлится пост и как его соблюдать
Успенский пост продолжается две недели, начиная с 14 августа
Сюжет: Православные обряды
14 августа начало Успенского поста: Сколько дней продлится пост и как его соблюдать

14 августа - начало Успенского поста: Сколько дней продлится пост и как его соблюдатьЧто ни в коем случае нельзя делать 14 августа 2020 в праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста ГосподняЕщё 206 новостей

Успенский пост установлен перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери и продолжается две недели, начиная с 14 августа. Обычай дошел до наших дней с древних времен христианства.

В беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 года, дано ясное указание на Успенский пост: «Церковные посты расположены в году так, что для каждого времени предписан свой особый закон воздержания. Так для весны — весенний пост в Четыредесятницу, для лета — летний в Пятидесятницу (Петров пост), для осени — осенний в седьмом месяце (Успенский), для зимы — зимний (Рождественский)».

Святой Симеон Солунский пишет, что: «Пост в августе (Успенский) учрежден в честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте. Так особенно Она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к будущей, и когда Ее блаженная душа имела чрез Божественного духа соединиться с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по случаю двух праздников, то есть Преображения и Успения. И я также считаю необходимым воспоминания обоих этих двух праздников, одного — как подающего нам освящение, а другого — умилостивление и ходатайство за нас».

На период поста по понедельникам, средам и пятницам предписано сухоядение. Вторник, четверг — горячая пища без масла. В субботу и воскресенье разрешается пища с растительным маслом.

В день Преображения Господня (19 августа) разрешается рыба. Рыбный день в Успение — если он приходится на среду или пятницу.

Источник: calend.ru

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