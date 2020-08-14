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Что нужно сделать на Медовый Спас 14 августа 2020 для исполнения желания? Мощный заговор на богатство

22:47 14.08.2020 Фото: wikimedia.org
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Особое значение мед в этот день имеет для женщин. Если женщина поест святого меда, то есть будут прощены все ее прегрешения.

Что нужно сделать на Медовый Спас 14 августа 2020 для исполнения желания? Мощный заговор на богатство
Приметы на 14 августа подскажут, как отвернуть беду и исполнить свое желание

14 августа отмечается первый Медовый Спас. Это большой праздник, который связан с важными традициями и обрядами. Приметы на 14 августа подскажут, как отвернуть беду и исполнить свое желание.

С сегодняшнего дня начинается черед всеми любимых и самых «вкусных» праздников — Спасов. 14 августа — это первый Медовый Спас, который также называют Маковей или Маковый Спас. Приметы на 14 августа очень важны, ведь они помогут исполнить желание.

Обычаи и традиции на 14 августа — Медовый Спас

Медовый Спас отмечается первым. Его еще называют Маковеем или Мокрым Спасом.

В этот день начинается сбор меда, в честь этого праздник и называется так. Свежесобранный мед нужно обязательно освятить в церкви, и только после этого его можно начинать есть и запасать на холодное время года.

Это очень важная традиция, так как освященный на Маковей мед обладает целебными и чудодейственными свойствами. Даже если у тебя нет возможности собрать свежий мед, то нужно пойти на рынок и купить хотя бы баночку свежайшего меда. Потом с этой баночкой отправляйся в церковь и освяти ее.
Освященной мед нужно попробовать хотя бы по ложечке каждому члену семьи — тогда все будут здоровы и счастливы, в доме будет мир, а семье будет благоволить удача.

Также, съедая первую ложку святого спасового меда, нужно обязательно загадать желание. Оно обязательно сбудется.

Также в этот день собирают мак, с маком пекут выпечку, накрывают праздничные столы со вкусными и сладкими лакомствами, пышно празднуют. Поэтому и второе название праздника — Маковей.

Вся природная вода тоже становится целебной. Можно смело пить из колодцев и родников.

Особое значение мед имеет для женщин. Если женщина поест святого меда, то есть будут прощены все ее прегрешения.

Но что категорически нельзя делать на Медовый Спас?

Нельзя купаться в водоемах и в душе. Если покупаться, то вода смоет всю удачу, которой наделяет праздник.
Нельзя убираться в доме. Это делают на следующий день, причем освященной водой, чтобы очистить дом от всего дурного.
Нельзя отказывать в помощи и подаянии. Все, кто откажут нуждающимся, сами будут нуждаться весь следующий год и будут несчастны.
Нельзя работать, все дела нужно отложить.
Нельзя ссориться и желать кому-то зла, а то удача надолго отвернется, а люди тебе вернут твое отношение сторицей.

Заговоры на 14 августа — Медовый Спас

Заговор на Медовый Спас на богатство.

Нужно пойти на улицу, можно на рынок, найти там монетку. Любая найденная в Маковей монетка приносит удачу и богатство. Но, чтобы усилить влияние, читают заговор.

Дома эту монету нужно положить в баночку с освященным медом и прочитать слова:

«Все богатство, что природа в мед заложила, пусть приходит гостем в мой дом и через денежки. Через монетки крупные, через монетки мелкие. Пусть все придут, все гостями желанными будут. Будем с деньгами дружить, будем с ними чай с медком пить. Всех позовем, гулянья устроим. К себе богатство в Медовый Спас зазываю и другим богатства и изобилия в дом их приглашаю. Себе, другим, всем и каждому».

Баночку оставляют на хранение, а мед не едят.

Приметы на 14 августа — Медовый Спас

Кто свежего святого меда в Медовый Спас поест, тот счастливым будет и желание исполнит.
Выпечка с маком в Маковей приносит здоровье и удачу.
Чтобы был успех и везение, сегодня нужно помогать всем нуждающимся.

Нельзя купаться и работать, а то везения не будет.
Приметы на 14 августа говорят, что сегодня самые эффективные заговоры, особенно на богатство.

Источник: astro.clutch.ua

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