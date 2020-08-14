Гороскоп на 14 августа 2020 года для каждого знака зодиака: На убывающей луне возможны конфликты, воздерживайтесь от излишеств

Звезды в гороскопе на сегодня говорят, что 14 августа на небе убывающая Луна в Близнецах. Избегайте импульсивности и непродуманных действий.

Зодиак для Близнецов на 14 августа говорит, что сегодня придется проявлять больше такта и держать при себе негативные эмоции

Гороскоп на сегодня по знакам Зодиака

Сегодня возможны конфликты, поэтому дайте себе хорошую физическую нагрузку в спортзале. Воздерживайтесь от излишеств. Контролируйте свои эмоции и желания. Вы можете почувствовать свою уязвимость, будет сложно найти взаимопонимание с людьми. Детальный гороскоп для всех знаков Зодиака дальше в статье.

Гороскоп на 14 августа 2020 – ОВЕН

Астропрогноз для Овнов на 14 августа говорит, что сегодня личная жизнь не доставит особой радости, поскольку может возникнуть недопонимание в отношениях с родственниками. Старайтесь больше отдыхать и прислушиваться к организму. Если не возьмете паузу, то вскоре очень об этом пожалеете, истощение не заставит себя долго ждать.

Гороскоп на 14 августа 2020 – ТЕЛЕЦ

Звезды для Тельцов на 14 августа говорят, что сегодняшний день хорош для начала цикла физических упражнений, лечебного голодания или диеты. Не горячитесь и не создавайте сами себе проблемы на пустом месте. Старайтесь обходить острые углы и находить компромиссы даже там, где, казалось бы, куда проще все послать.

Гороскоп на 14 августа 2020 – БЛИЗНЕЦЫ

Зодиак для Близнецов на 14 августа говорит, что сегодня придется проявлять больше такта и держать при себе негативные эмоции, чтобы отношения с руководством или коллегами не обострились. В семейных конфликтах лучше уступайте, не стоит придерживаться принципиальной позиции, лишь бы доказать свое первенство. Доверяйте своей интуиции, внутренние ощущения ведут вас правильной дорогой.

Гороскоп на 14 августа 2020 – РАК

Луна для Раков на 14 августа говорит, что если вы давно хотели что-то изменить в своей жизни, то сделайте это, не откладывая в долгий ящик, — время подходящее. Возможны неожиданные ситуации, в которых придется быстро сориентироваться, показать свои организаторские способности. Пора прекращать убегать от проблем с помощью алкоголя.

Гороскоп на 14 августа 2020 – ЛЕВ

Общий гороскоп для Львов на 14 августа говорит, что в этот день удастся быстро справиться с любыми профессиональными задачами, эффективно провести деловые переговоры. Приготовьтесь хорошо и активно поработать, чтобы получить желаемый результат. Почувствуете особую связь со второй половинкой.

Гороскоп на 14 августа 2020 – ДЕВА

Астропрогноз для Дев на 14 августа говорит, что сегодня высока вероятность совершения профессиональных ошибок, поэтому будьте максимально внимательными. Вы увидите в недостатки в работе своих коллег, родственников, но также не забывайте, что и вы не всегда идеальны. Проверяйте электронную почту, можете пропустить важное письмо.

Гороскоп на 14 августа 2020 – ВЕСЫ

Звезды для Весов на 14 августа говорят, что сегодня могут возникать вполне сносные трудности. Даже если вначале обстоятельства будут складываться не в вашу пользу, то взявшись за дело, вам удастся реализовать свои замыслы. Решайте служебные вопросы, берите активное участие в жизни близких, будьте ответственными за то, что пообещали сделать.

Гороскоп на 14 августа 2020 – СКОРПИОН

Зодиак для Скорпионов на 14 августа говорит, что с самого утра будете работать, не покладая рук. Если есть возможность, то вторую половину дня посвятите отдыху, лучше всего за пределами города. В профессиональной сфере появится возможность проявить накопившейся опыт, показав себя в новом задании от шефа.

Гороскоп на 14 августа 2020 – СТРЕЛЕЦ

Луна для Стрельцов на 14 августа говорит, что сегодняшний день благоприятен для новых знакомств, встреч со старыми друзьями и общения с коллегами. Конфликты будут иметь бытовой характер, но если вы научитесь идти на компромиссы, то все будет спокойно. Следите за иммунной системой, старайтесь укреплять ее.

Гороскоп на 14 августа 2020 – КОЗЕРОГ

Общий гороскоп для Козерогов на 14 августа говорит, что сегодня стоит проявите усидчивость, активизировав все свои аналитические способности. Постарайтесь свести к минимуму общение с энергетическими вампирами и завистниками. Не забывайте важное жизненное правило: тише едешь — дальше будешь.

Гороскоп на 14 августа 2020 – ВОДОЛЕЙ

Астропрогноз для Водолеев на 14 августа говорит, что сегодня высока вероятность того, что не получится достигнуть взаимопонимания с любимым человеком, и это может привести к ссоре. Чаще интересуйтесь, что волнует ваших близких и домочадцев. Не стоит работать день напролет, находите время для отдыха и расслабления, не позволяйте быту сделать вашу жизнь серой.

Гороскоп на 14 августа 2020 – РЫБЫ

Звезды для Рыб на 14 августа говорят, что сегодня при подписании договоров и заключении сделок, нельзя действовать под влиянием импульсов. Смелее мечтайте и планируйте, у вас есть шансы выполнить все желаемое. Не доверяйте всему, что говорят за спиной у тех, кто вам дорог, потому что это, скорее всего, обычная клевета.

Источник: Хочу