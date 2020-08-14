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На митинг против новой свалки около кладбища Бердска 22 августа 2020 года хотят выйти активисты. Но мэрия отказала

22:45 14.08.2020 Фото: DVHAB.ru
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В гордминистрации назвали причину отказа - запрет на проведение массовых мероприятий от губернатора Травникова из-за коронавируса.

На митинг против новой свалки около кладбища Бердска 22 августа 2020 года хотят выйти активисты. Но мэрия отказала
На митинг против свалки выйдут активисты
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
На митинг против новой свалки около кладбища Бердска 22 августа 2020 года хотят выйти активисты. Но мэрия отказала

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13 августа активистка Наталья Слесарева заявила о проведении митинга возле кладбища Бердска - там, где будут строить новый полигон ТКО. Дата проведения была назначена на 22 августа. О проведении митинга было подано уведомление в администрацию Бердска, и в 11:00 свалочные активисты соберутся на площади Горького перед мэрией. Пригласили телевидение. Пока активисты не знают, разрешат ли им провести митинг в запланированную дату.

Напомним, на участке рядом с кладбищем Бердска по территориальной схеме обращения с отходами и по инвестиционному проекту планирую свалку. Бердчане категорически против соседствовать с таким объектом и неоднократно выходили на пикеты. К тому же рядом с участком находится СНТ "Марьин Лог", аэродром "Бердск-Центральный" и река Раздольная.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/08/14/590121-gotov-li-protivostoyat-sozdaniyu-svalki-ryadom-s-berdskom-na-iskitimskoj-zemle-otvetit-za-30-dnej-andrej-shimkiv

14 августа редакция "Курьер. Среда. Бердск" позвонила в мэрию Бердска, чтобы узнать о результатах уведомления. В мэрии подтвердили факт подачи уведомления.

- По уведомлению выдан отказ, согласно действующему указу губернатора новосибирской области Андрея Травникова о не проведении массовых мероприятий, - прокомментировала заместитель управделами администрации Бердска Марина Лаптева.

Также она пояснила, что разрешены одиночные пикеты - во время действия запрета на проведение массовых мероприятий активисты могут выразить свою гражданскую позицию с помощью одиночных пикетов.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 14 августа 2020 10:53
Нормально так.
Свалки строить можно.
Заграницу летать можно.
В автобусах можно.
На турбазы можно.
На митинг - НЕЛЬЗЯ!!!
Что то тут нечисто.
Сибиряк, 14 августа 2020 11:21
Развлекайся, но гражданскую позицию не проявляй. Не тебе ни слова, ни печати. Одна развлекуха и печаль о будущей жизни в Бердске.
Гость, 14 августа 2020 11:37
Нужно собраться,не смотря ни на что.Куда не сунься-везде прикрываются коронавирусом. А в этот момент сами творят,что хотят.Всё против народа.
3лой, 14 августа 2020 12:27
Да просто мэрия испугалась негативной реакции Почётного! Ведь заругает и в угол поставит, если разрешить митинг...
1234, 14 августа 2020 12:54
Запретили)))) Значит пойдем голубей кормить!
Аноним, 14 августа 2020 15:18
Так я не понял.
Тут ниже писали, что свалку строят не на том участке, который заявили в экспертизе.
Это же прямой подлог.
Тут не на митинг надо, а заявление в генеральную прокуратуру.
Аноним, 14 августа 2020 21:34
А ты попробуй обратись в прокуратуру г. Бердска, сразу говорю бесполезно. Нужно обращаться в Прокуратуру Новосибирской области.
Аноним, 14 августа 2020 16:43
Кормим голубей тогда
Аноним, 14 августа 2020 21:26
Мы пойдем на митинг, если будут дубинками бить себе дороже и так уже упали в глазах бердчан ниже некуда.

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