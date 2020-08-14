На митинг против новой свалки около кладбища Бердска 22 августа 2020 года хотят выйти активисты. Но мэрия отказала

На митинг против свалки выйдут активисты

13 августа активистка Наталья Слесарева заявила о проведении митинга возле кладбища Бердска - там, где будут строить новый полигон ТКО. Дата проведения была назначена на 22 августа. О проведении митинга было подано уведомление в администрацию Бердска, и в 11:00 свалочные активисты соберутся на площади Горького перед мэрией. Пригласили телевидение. Пока активисты не знают, разрешат ли им провести митинг в запланированную дату.

Напомним, на участке рядом с кладбищем Бердска по территориальной схеме обращения с отходами и по инвестиционному проекту планирую свалку. Бердчане категорически против соседствовать с таким объектом и неоднократно выходили на пикеты. К тому же рядом с участком находится СНТ "Марьин Лог", аэродром "Бердск-Центральный" и река Раздольная.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/08/14/590121-gotov-li-protivostoyat-sozdaniyu-svalki-ryadom-s-berdskom-na-iskitimskoj-zemle-otvetit-za-30-dnej-andrej-shimkiv

14 августа редакция "Курьер. Среда. Бердск" позвонила в мэрию Бердска, чтобы узнать о результатах уведомления. В мэрии подтвердили факт подачи уведомления.

- По уведомлению выдан отказ, согласно действующему указу губернатора новосибирской области Андрея Травникова о не проведении массовых мероприятий, - прокомментировала заместитель управделами администрации Бердска Марина Лаптева.

Также она пояснила, что разрешены одиночные пикеты - во время действия запрета на проведение массовых мероприятий активисты могут выразить свою гражданскую позицию с помощью одиночных пикетов.