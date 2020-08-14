Куда и из каких городов России могут полететь рейсы за рубеж в сентябре 2020 года

В сентябре право на международное авиасообщение наконец получат оставшиеся три города: Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток.

Вернуть зарубежные рейсы ( в первую очередь, рейсы в Турцию) также хотят аэропорты Сочи, Краснодара и Казани

Страны СНГ сообщают о готовности открыть границы с Россией. Эксперты оценили перспективы восстановления полетов в ближнее зарубежье, а также поделились прогнозами на расширение международного авиасообщения в региональном разрезе: не исключено, что к трем аэропортам вылета добавятся новые.

Казахстан и Армения готовы





В среду, 12 августа, стало известно о готовности Казахстана и Армении открыть границы с Россией. Так, по сообщению министерства индустрии инфраструктурного развития Республики Казахстан (РК), с 17 августа возобновляются международные полеты в ОАЭ, Белоруссию, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Россию. Впрочем, в ведомстве подчеркнули, что для восстановления авиасообщения с РФ потребуется разрешение российской стороны.

В планах открытие границы с Россией и у правительства Армении. Как заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян, российская сторона выразила готовность на двустороннее открытие границы с Арменией, переговоры по этому вопросу идут.

Он также отметил, что, по решению армянского правительства, любой гражданин РФ уже может посетить Армению без специального разрешения, несмотря на сохраняющийся в стране режим ЧП по коронавирусу.

Ранее о готовности возобновить авиасообщение с РФ заявляли также такие страны постсоветского пространства, как Узбекистан и Киргизия.

Рейсы в "Ближнее Зарубежье" могут полететь в сентябре

По мнению источников «Вестника АТОР», с большой долей вероятности РФ возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября. В России на правительственном уровне об этом могут объявить в 20-х числах августа.

Как отмечают эксперты, для рестарта рейсов в ближнее зарубежье есть несколько оснований. Во-первых, ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, в сентябре планируется промышленный запуск вакцины от COVID-19.

Во-вторых, эпидемиологическая ситуация в странах СНГ также нормализуется. К тому же эти страны теперь намерены покупать российскую вакцину. Также речь идет о восстановлении гуманитарных и деловых связей.

«По этим причинам Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Таджикистан, Армения изначально были в списке 30 стран, с которыми предлагал восстановить авиасообщение Минтранс РФ. Сейчас для рестарта полетов по этим направлениям есть предпосылки. Мы ждем открытия рейсов в эти страны с сентября», – заявил «Вестнику АТОР» осведомленный источник в авиаотрасли.

С открытием перелетов в Казахстан и Узбекистан у российских туристов появляются новые возможности по «разлетке» в страны Азии и Ближнего Востока. Впрочем, популярные направления пока границы для наших граждан так и не открыли. Не принимают международных туристов Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Индия.

Неясными остаются сроки открытия границ и с Белоруссией. Авиакомпания «Белавиа» продлила отмену рейсов в РФ до 21 августа.

В сентября список аэропортов вылета расширят?

Наблюдатели также обращают внимание на тот факт, что в сентябре должен стартовать 2-й этап возобновления международного авиасообщения.

В июле, согласно утвержденному на заседании Оперштаба алгоритму принятия решений по возобновлению авиасообщения с иностранными государствами, в качестве первых хабов вылета рейсов за границу Минтранс определил Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток. Однако по факту зарубежные рейсы с 1 августа полетели только из первых трех городов этого списка.

По данным источников редакции, в сентябре право на международное авиасообщение наконец получат оставшиеся три города: Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток.

При этом вернуть зарубежные рейсы ( в первую очередь, рейсы в Турцию) также хотят аэропорты Сочи, Краснодара и Казани. Не исключено, что и эти аэропорты все-таки возобновят рейсы за рубеж в сентябре, но это произойдет в середине или в конце первого осеннего месяца.

Источник: atorus.ru