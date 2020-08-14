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«Если есть у бабы рот, значит баба не урод»: Никогда не уйдёт от женщины житель Бердска, если она хорошо

15:45 14.08.2020, Алиса Ершова Фото: pexels
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Основу крепких супружеских отношений рассказали пары. От такой женщины никогда не уйдет мужчина.

«Если есть у бабы рот, значит баба не урод»: Никогда не уйдёт от женщины житель Бердска, если она хорошо
О самом важном в отношениях рассуждают бердчане
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
«Если есть у бабы рот, значит баба не урод»: Никогда не уйдёт от женщины житель Бердска, если она хорошо

«Если есть у бабы рот, значит баба не урод»: Никогда не уйдёт от женщины житель Бердска, если она хорошоСекс и климакс: Можно ли сохранить былую страсть и оргазм после менопаузыЕщё 143 новостей

- Вчера мне мой благоверный заявил, что мужик никогда не уйдёт от бабы, которая хорошо, качественно ему "сосёт". Все остальное не суть важно... Вот так, девочки, можно быть так себе хозяйкой, так себе красоткой, кормить покупными пельменями и "делать" иногда ему мозги. Тебе всё простят, если ты мастерица горлового жанра. Так ли это на самом деле мне интересно? Мужчины, к вам вопрос, - рассказала свою историю бердчанка в группе Вконтакте «Подслушано Бердск» 12 августа.

Большинство мужчин, бурно откликнувшихся в комментариях, опровергли это распространенное мнение, однако практически все отметили важность этого умения для девушки.

- Ну.....если тебе 16-22 года,то возможно, а ребятам 25+, думаю, это вялый аргумент терпеть побочные эффекты, - считает Макс Кравцов.

- Некоторые мужики слишком примитивные. Поэтому тоже имеет место быть, - думает Екатерина Якименко.

- Утрирует. Явно он сказал тебе это во время спора или ссоры, а не просто с утреца за чашечкой кофе. На отношения влияют многие факторы, но качественный "отсос" тоже не помешает, - уверен Дмитрий Ильин.

Также за качественное «взятие» высказались и другие мужчины:

- Ну и? Ты-то сосёшь? - интересуется у автора Максим Антонов.

- Горловой это, конечно, очень хорошо. Но чувак не прав, - пишет Константин Вячеславович.

- Если есть у бабы рот, значит баба не урод, - заявляет Славян Данилов.

Были от мужчин и альтернативные варианты:

- Нет, не в сексе счастье, увы, - делится своим мнением Александр Чванов.

- Конечно важная штука, но не думаю, что минет мужика удержит, рано или поздно надоест, - отзывается Василий Фролов.

- И ценности, как отпечатки пальцев. У каждого свои, - подводит итог дискуссии Елена Ким. Действительно, на вкус товарищей нет - у каждого мужчины свои требования к партнеру и идеальным отношениям.

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От редакции

Что главное в отношениях?

философ, 14 августа 2020 15:57
НВР:Выросло поколение уродов,а мы 60летние и не заметили. Мерзопакостно даже обсуждать.
Аноним, 14 августа 2020 15:57
Статья как музыкальная пауза из игры Что Где Когда, в конце рабочей недели перезагрузиться можно, а то один негатив

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