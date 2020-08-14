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Жесть: Огромная пробка из Бердска в Академгородок попала на видео 14 августа. Скорость авто 2 км в час

11:10 14.08.2020, Марина Волкова Фото: скриншот Яндекс.Карты
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Многокилометровый затор образовался из-за работы дорожников, которые устанавливают новые бордюры. Нервы автомобилистов на пределе.

Жесть: Огромная пробка из Бердска в Академгородок попала на видео 14 августа. Скорость авто 2 км в час
Пробка тянется на километры

Сегодня, 14 августа, читатель "Курьер. Среда. Бердск" Илья сообщил редакции о многокилометровой пробке на дороге из Бердска в сторону Академгородка.

- Хочу пожаловаться на работу дорожников. Из-за ремонта бордюров встала вся дорога. Люди уже матерятся. Выбраться из Бердска невозможно. Затор начинается сразу при выезде из города. Сколько можно уже ремонтировать бордюры, да еще и создавая такие проблемы для автомобилистов? - недоумевает мужчина.

Согласно карте "Яндекса", затор заканчивается только в Советском районе на трассе Р-256. Поездку в Новосибирск на автомобиле стоит отложить.

Автор видео Илья

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От редакции

Жесть?

Аноним, 14 августа 2020 11:34
По ночам не могут это делать? Каждый день такая @опа. В жару сидеть что в машине что в маршрутке.....маты......
Лука, 14 августа 2020 11:55
НВР: Жесть — холоднокатаная отожжённая листовая сталь толщиной 0,10—0,36 мм с нанесёнными защитными покрытиями из олова или специальными покрытиями, напр. лаком, цинком, хромом и другими. Выпускается в листах размерами 512—1000 × 712—1200 мм или в рулонах шириной до 1 м, массой до 15 тонн.

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