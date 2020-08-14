Жесть: Огромная пробка из Бердска в Академгородок попала на видео 14 августа. Скорость авто 2 км в час

Пробка тянется на километры

Сегодня, 14 августа, читатель "Курьер. Среда. Бердск" Илья сообщил редакции о многокилометровой пробке на дороге из Бердска в сторону Академгородка.

- Хочу пожаловаться на работу дорожников. Из-за ремонта бордюров встала вся дорога. Люди уже матерятся. Выбраться из Бердска невозможно. Затор начинается сразу при выезде из города. Сколько можно уже ремонтировать бордюры, да еще и создавая такие проблемы для автомобилистов? - недоумевает мужчина.

Согласно карте "Яндекса", затор заканчивается только в Советском районе на трассе Р-256. Поездку в Новосибирск на автомобиле стоит отложить.

Автор видео Илья

