Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.

"В зависимости от роли каждого, 12 фигурантам предъявлено окончательное обвинение по статьям:

"Создание преступного сообщества с использованием служебного положения", "Мошенничество в особо крупном размере", "Отмывание денежных средств", "Коммерческий подкуп", "Незаконное участие в предпринимательской деятельности", - говорится в релизе.

Источник: РИА Новости