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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

12:30 14.08.2020 Фото: pixabay.com
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В зависимости от роли каждого, 12 фигурантам предъявлено окончательное обвинение.

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
"В зависимости от роли каждого, 12 фигурантам предъявлено окончательное обвинение по статьям:

"Создание преступного сообщества с использованием служебного положения", "Мошенничество в особо крупном размере", "Отмывание денежных средств", "Коммерческий подкуп", "Незаконное участие в предпринимательской деятельности", - говорится в релизе.

Источник: РИА Новости

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