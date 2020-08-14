ЗиЛ для отсоса фекалий за 2500 рублей в час сдавать в аренду разрешил мэр Бердска муниципальному КБУ

В праздничные и выходные дни цена возрастает. Установлены новые тарифы на платные услуги Комбината бытовых услуг. Арендовать можно как легковой Renault Logan, так и водовозку. Самые дорогие - экскаваторы.

Арендовать водовозку можно у КБУ за 1164 рубля в час

Постановлением от 12 августа 2020 года мэр Бердска Евгений Шестернин утвердил тарифы на платные услуги, которые предоставляет муниципальный Комбинат бытовых услуг. На этот раз речь идет о стоимости аренды автомобилей КБУ — как легковых, так и спецтехники в виде илососов и грузовиков. Следить за правильностью использования арендованного у Комбината транспорта поручено вице-мэру по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову.

В почасовую аренду входит НДС в размере 20%.

Предоставление транспортных средств и спецтехники в рабочие дни стоит (в рублях):

Легковые автомашины:

Renault Logan - 657,34

Renault Logan - 614,92

Renault Logan - 858,22

Renault Logan - 900,64

УАЗ-315192 - 898,50

Илососные и ассенизаторские автомашины:

КамАЗ 53213 КО 507 - 1 573,81

КамАЗ 53215 КО 505 — 2 728,88

КамАЗ КО 560 — 4 454,54

ЗИЛ 433362 КО 520 — 2 539,28

ЗИЛ 433362 КО 520 — 1 426,00

Машина оперативная для водопроводов:

ГАЗ 3307 «Водовоз» - 1 164,95

Аварийные автомашины (АВР):

ГАЗ 3309 (автомастерская) — 1 997,40

ГАЗ 3309 (автомастерская) — 2 007,03

Самосвалы:

КамАЗ 45143 — 1 708,09

МАЗ 5551А2 — 2 870,20

КамАЗ-65115 - 2 359,31

Бортовые автомашины:

ГАЗ 3307 — 1 093,53

УАЗ 39094 - 843,47

ГАЗ 330210А - 777,16

ГАЗ 330210К - 777,16

ГАЗ 3302 - 819,58

Кран-манипулятор автомобильный 659000 - 3 715,79

Автофургоны:

УАЗ-396259 - 947,79

УАЗ-396259 - 990,20

УАЗ-396259 - 959,35

УАЗ-396254 - 959,59

Экскаваторы:

ЕК-18 — 1 964,55

ЕК-18-90 — 2 103,23

TLB 815-RM — 1 727,53

WX-200 — 4 307,73

Специальный подвижной состав:

Погрузчик «АМКОДОР 332С-01» - 2 931,55

Погрузчик АП-41030 — 1 072,76

В выходные и праздничные дни стоимость аренды транспорта КБУ увеличивается примерно на 30- 50%.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что глава города установил тарифы для Комбината на выдачу справок о задолженности по коммунальным услугам.