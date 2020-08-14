14.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

ЗиЛ для отсоса фекалий за 2500 рублей в час сдавать в аренду разрешил мэр Бердска муниципальному КБУ

12:00 14.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

В праздничные и выходные дни цена возрастает. Установлены новые тарифы на платные услуги Комбината бытовых услуг. Арендовать можно как легковой Renault Logan, так и водовозку. Самые дорогие - экскаваторы.

ЗиЛ для отсоса фекалий за 2500 рублей в час сдавать в аренду разрешил мэр Бердска муниципальному КБУ
Арендовать водовозку можно у КБУ за 1164 рубля в час

Постановлением от 12 августа 2020 года мэр Бердска Евгений Шестернин утвердил тарифы на платные услуги, которые предоставляет муниципальный Комбинат бытовых услуг. На этот раз речь идет о стоимости аренды автомобилей КБУ — как легковых, так и спецтехники в виде илососов и грузовиков. Следить за правильностью использования арендованного у Комбината транспорта поручено вице-мэру по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову.

В почасовую аренду входит НДС в размере 20%.

Предоставление транспортных средств и спецтехники в рабочие дни стоит (в рублях):

Легковые автомашины:
Renault Logan - 657,34

Renault Logan - 614,92

Renault Logan - 858,22

Renault Logan - 900,64

УАЗ-315192 - 898,50

Илососные и ассенизаторские автомашины:
КамАЗ 53213 КО 507 - 1 573,81

КамАЗ 53215 КО 505 — 2 728,88

КамАЗ КО 560 — 4 454,54

ЗИЛ 433362 КО 520 — 2 539,28

ЗИЛ 433362 КО 520 — 1 426,00

Машина оперативная для водопроводов:
ГАЗ 3307 «Водовоз» - 1 164,95

Аварийные автомашины (АВР):
ГАЗ 3309 (автомастерская) — 1 997,40

ГАЗ 3309 (автомастерская) — 2 007,03

Самосвалы:
КамАЗ 45143 — 1 708,09

МАЗ 5551А2 — 2 870,20
КамАЗ-65115 - 2 359,31

Бортовые автомашины:
ГАЗ 3307 — 1 093,53

УАЗ 39094 - 843,47

ГАЗ 330210А - 777,16

ГАЗ 330210К - 777,16

ГАЗ 3302 - 819,58

Кран-манипулятор автомобильный 659000 - 3 715,79

Автофургоны:
УАЗ-396259 - 947,79

УАЗ-396259 - 990,20

УАЗ-396259 - 959,35

УАЗ-396254 - 959,59

Экскаваторы:
ЕК-18 — 1 964,55

ЕК-18-90 — 2 103,23

TLB 815-RM — 1 727,53

WX-200 — 4 307,73

Специальный подвижной состав:
Погрузчик «АМКОДОР 332С-01» - 2 931,55

Погрузчик АП-41030 — 1 072,76

В выходные и праздничные дни стоимость аренды транспорта КБУ увеличивается примерно на 30- 50%.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что глава города установил тарифы для Комбината на выдачу справок о задолженности по коммунальным услугам.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Приемлемые цены?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему банки могут отказать в кредите и что в таком случае делать
12:38 14-08-2020
Почему банки могут отказать в кредите и что в таком случае делать
Японская культура: обзор еды, аниме, спорта, косметики
12:38 14-08-2020
Японская культура: обзор еды, аниме, спорта, косметики
БердскГоловы разлетелись, как яйца: Подробности смерти мужчины, на которого упала с балкона 6 этажа девушка в Бердске
12:30 14-08-2020
Головы разлетелись, как яйца: Подробности смерти мужчины, на которого упала с балкона 6 этажа девушка в Бердске
Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
12:30 14-08-2020
Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
БердскПростились с убитой ломовозом 17-летней Анной одноклассники и родные в Бердске
12:26 14-08-2020
Простились с убитой ломовозом 17-летней Анной одноклассники и родные в Бердске
БердскПостановление Травникова: Что изменилось с 11 августа в Новосибирске и Бердске. Читайте документ
12:15 14-08-2020
Постановление Травникова: Что изменилось с 11 августа в Новосибирске и Бердске. Читайте документ
БердскСпас ценой жизни: Умер в реанимации мужчина, на которого упала с балкона 6 этажа девушка в Бердске 1
12:07 14-08-2020
Спас ценой жизни: Умер в реанимации мужчина, на которого упала с балкона 6 этажа девушка в Бердске
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
12:06 14-08-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
БердскЗавели уголовное дело на 57-летнего водителя ломовоза, сбившего 17-летнюю Анну 12 августа в военном городке Бердска 1
12:05 14-08-2020
Завели уголовное дело на 57-летнего водителя ломовоза, сбившего 17-летнюю Анну 12 августа в военном городке Бердска
БердскСдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
12:01 14-08-2020
Сдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске