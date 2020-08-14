ЗиЛ для отсоса фекалий за 2500 рублей в час сдавать в аренду разрешил мэр Бердска муниципальному КБУ

Постановлением от 12 августа 2020 года мэр Бердска Евгений Шестернин утвердил тарифы на платные услуги, которые предоставляет муниципальный Комбинат бытовых услуг. На этот раз речь идет о стоимости аренды автомобилей КБУ — как легковых, так и спецтехники в виде илососов и грузовиков. Следить за правильностью использования арендованного у Комбината транспорта поручено вице-мэру по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову.
В почасовую аренду входит НДС в размере 20%.
Предоставление транспортных средств и спецтехники в рабочие дни стоит (в рублях):
Легковые автомашины:
Renault Logan - 657,34
Renault Logan - 614,92
Renault Logan - 858,22
Renault Logan - 900,64
УАЗ-315192 - 898,50
Илососные и ассенизаторские автомашины:
КамАЗ 53213 КО 507 - 1 573,81
КамАЗ 53215 КО 505 — 2 728,88
КамАЗ КО 560 — 4 454,54
ЗИЛ 433362 КО 520 — 2 539,28
ЗИЛ 433362 КО 520 — 1 426,00
Машина оперативная для водопроводов:
ГАЗ 3307 «Водовоз» - 1 164,95
Аварийные автомашины (АВР):
ГАЗ 3309 (автомастерская) — 1 997,40
ГАЗ 3309 (автомастерская) — 2 007,03
Самосвалы:
КамАЗ 45143 — 1 708,09
МАЗ 5551А2 — 2 870,20
КамАЗ-65115 - 2 359,31
Бортовые автомашины:
ГАЗ 3307 — 1 093,53
УАЗ 39094 - 843,47
ГАЗ 330210А - 777,16
ГАЗ 330210К - 777,16
ГАЗ 3302 - 819,58
Кран-манипулятор автомобильный 659000 - 3 715,79
Автофургоны:
УАЗ-396259 - 947,79
УАЗ-396259 - 990,20
УАЗ-396259 - 959,35
УАЗ-396254 - 959,59
Экскаваторы:
ЕК-18 — 1 964,55
ЕК-18-90 — 2 103,23
TLB 815-RM — 1 727,53
WX-200 — 4 307,73
Специальный подвижной состав:
Погрузчик «АМКОДОР 332С-01» - 2 931,55
Погрузчик АП-41030 — 1 072,76
В выходные и праздничные дни стоимость аренды транспорта КБУ увеличивается примерно на 30- 50%.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что глава города установил тарифы для Комбината на выдачу справок о задолженности по коммунальным услугам.