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Постановление Травникова: Что изменилось с 11 августа в Новосибирске и Бердске. Читайте документ

12:15 14.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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10 августа губернатор региона разрешил работу ряда организаций. Узнайте каких.

Постановление Травникова: Что изменилось с 11 августа в Новосибирске и Бердске. Читайте документ
Андрей Травников- губернатор Новосибирской области

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", предложениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письма от 24.07.2020 № 54-00-01/001-6642-2020, от 07.08.2020 № 54-00-02/001-7141-2020, от 10.08.2020 № 54-00-01/001-7196-2020, от 10.08.2020 № 001/001-7197-2020) постановляю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" следующие изменения:

1. В пункте 1:

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах (кроме аттракционов на открытом воздухе) и в иных местах массового посещения граждан, кроме деятельности музеев всех видов, ботанических и зоологических садов, зоопарков (без посещения внутренних помещений павильонов зоопарка), исключающей проведение массовых мероприятий, дельфинариев, за исключением работы в дельфинариях аттракционов;";

2) подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1) приостановить проведение физкультурных, спортивных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, оказание соответствующих услуг, кроме деятельности по проведению официальных спортивных соревнований без участия зрителей, по оказанию услуг по спортивной подготовке, осуществляемой в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами в области физической культуры и спорта;";

3) подпункт 3 признать утратившим силу;

4) подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) приостановить работу фитнес-центров, спортивных клубов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, связанных с предоставлением доступа к плавательным бассейнам;".

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Предприятиям общественного питания при оказании услуг общественного питания обеспечить работу с размещением столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 метров и исключить проведение массовых мероприятий, торжеств, банкетов, других подобных мероприятий.".

3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, при открытии этих организаций обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций.".

4. Пункт 3 настоящего постановления вступает в силу с 17.08.2020.

А.А.Травников

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