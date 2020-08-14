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+67 зараженных COVID-19 за сутки на 14 августа в регионе. Инфицированных уже 10 518

11:22 14.08.2020 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
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9 085 пациентов выписаны с выздоровлением (+163 за сутки).

+67 зараженных COVID 19 за сутки на 14 августа в регионе. Инфицированных уже 10 518
Более 9 000 пациентов с COVID-19 выписаны с выздоровлением в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 14 августа в регионе зарегистрировано 10 518 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+67 за последние сутки), в том числе инфицированы 618 детей. 9 085 пациентов выписаны с выздоровлением (+163 за сутки).

Скончались три пациента: мужчины в возрасте 63 года, 67 лет, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 306 человек.

В отделениях реанимации находятся 52 человека. На ИВЛ – 6 пациентов.

Госпитализированы 28 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 094.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализировано 617 пациентов.

Всего в Новосибирской области проведено 362 216 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 317 жителей региона, 33 544 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1545 обращений, госпитализированы 24 человека.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

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