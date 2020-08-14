«Дом разваливается, все течет»: о выкупе квартиры в аварийном доме отказалась отвечать мэрия Бердска

«Администрация совсем не заботится о людях», считает Лариса Мерзлякова, которая осталась одна в расселенной 2-этажке. Ее не устроило жилье, которое предложила власть в замен идущего под снос.

Провалилась крыша на кухне у бердчанки Ларисы Мерзляковой, живущей в аварийном доме из-за тяжбы с администрацией

Лариса Мерзлякова живет в аварийном доме на ул. Комсомольской, 10А в Бердске. В здании творится сущий кошмар, все разваливается на глазах, но ничего сделать с этим женщина не может: администрация Бердска упорно не выплачивает ей выкупной платеж. В сентябре 2019 года дом на Комсомольской расселили в многоэтажку в Серебряном бору, но переезжать туда Лариса Григорьевна отказалась, о чем потом не пожалела. Возле новостройки не было ни детского сада, ни школы, ни больницы. Отсутствовал продуктовый магазин – только мелкий ларек с самым необходимым.

Лариса Мерзлякова произвела за собственный счет оценку квартиры и ждала выкупного платежа за аварийное жилье, чтобы купить себе квартиру в центре. Однако администрация признала оценку завышенной. Судебные тяжбы длятся почти год: после решения от 23 июля 2020 года жительница аварийного дома делает новую оценку – тоже за свой счет, чтобы получить хоть что-то. Жить в старом доме, где осталась она одна, практически невозможно.

Плесень растет на стенах дома на Комсомольской 10а

30 июля «Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в пресс-центр мэрии Бердска, чтобы узнать, почему так затягивается делопроизводство, и какую сумму мэрия готова заплатить за эту квартиру. К сожалению, внятного ответа редакции получить не удалось:

- На ваш запрос сообщаю, что в перечне запрашиваемой информации содержатся сведения о собственниках жилья, что в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» является информацией, доступ к которой ограничен, и распространение которой без согласия субъекта не допускается. Кроме того, в запросе информация требует проведения анализа деятельности органа местного самоуправления и проведения иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией, в связи с чeм не может быть предоставлена (п. 4, 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 09.02.2009 № 8- ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»).

Тем не менее, хотелось бы отметить, что Порядок обеспечения возмещения за жилое помещение регулируется Жилищным кодексом РФ. Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения (часть 6 статьи 32 ЖК РФ). В случае не достижения сторонами согласия, споры решаются в судебном порядке, ответила на запрос начальник отдела общественных связей и информации бердской мэрии Анна Чекмазова.

Течет вода. Слесарь остановить ее не может

Тем временем ситуация в аварийном доме только ухудшается, жить в нем становится невозможно:

- Дом разваливается изнутри, здесь все течет. Администрация совсем не заботится о людях. В 6 и 2 квартире отваливается штукатурка, в подъезд зайти нельзя – воняет. В одной из квартир течет кран – мы вызывали слесаря, но он ничего не может исправить, только перчаткой перевязано, утечка воды идет, - рассказывает Лариса Григорьевна.

Вода идет непрерывным потоком. Перекрыть ее мастер не может, а ЖКХ, очевидно, закрывает глаза. Что будет с наступлением холодов – сложно представить. Очевидно, придется отапливать весь дом для одной квартиры – в чем же экономия для мэрии? Неужели все чиновники готовы закрыть глаза на такие условия жизни?

В квартире самой Ларисы Григорьевны пробит потолок в кухне – латать его бесполезно, с потолка течет при любой непогоде. Однако от администрации так и нет ответа, попытки пойти на мировое соглашение ни к чему не привели. И, очевидно, все продолжит решаться в судебном порядке. Сколько понадобится на это времени, не знает никто, а идти бедной женщине некуда.