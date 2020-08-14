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Скандал во дворе: гоняют детей за шум от самокатов и громкую музыку в дворе с облитыми маслом мальчиками на ул. Островского №95 Бердска

22:36 14.08.2020, Алена Романцова Фото: Жителей двора
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Между домами этого двора стоят гаражи и клены. Туда постоянно стекаются дети, подростки со всех домов. И они мешают шумом окружающим, но где им еще собираться? Непонятно родителям.

Скандал во дворе: гоняют детей за шум от самокатов и громкую музыку в дворе с облитыми маслом мальчиками на ул. Островского №95 Бердска
Детей гоняют справедливо или нарушают их права?

Продолжаются дворовые распри у дома №95 по ул. Островского. Бабушки все также недовольны гремящими самокатами, а матери облитых маслом подростков борются за права своих детей. Напомним, облил отработкой сидящих под кленом у гаражей подростков с музыкальной колонкой житель дома №56 ул. К. Маркса Бердска. Конфликт произошел 8 августа. Мать одного из мальчиков 10 лет Диана смогла отмыть своего ребенка только средством для кафеля, а все вещи пришлось выбросить. Она обратилась в редакцию "Курьер. Среда. Бердск", чтобы донести до жителей мысль о том, что с детьми нельзя так поступать. За громкую музыку можно сделать замечание, выгнать, но не применять насилие. На что она столкнулась с массой негатива и отказалась общаться.

- Хорошо, что это мужчина не курил и не было рядом огня. Если бы масло загорелось, дети могли бы сгореть заживо! - в ужасе рассказывала Диана в первые дни после происшествия.

Высказала свое отношение к произошедшему мама второго мальчика Анна.

- Мужчина мог бы наругать мальчиков, выгнать, но обливать маслом он в любом случае не имел право, - отметила Анна 14 августа.

Дети также всем мешают?

Напомним, в момент беседы с "Курьер. Среда. Бердск" Диана находилась во дворе своего дома №95 по ул. Островского. Мужчина, обливший мальчиков, находился рядом, но отказался общаться. Лишь прокомментировал, что устал гонять подростков. Он живет в соседнем доме. Возможно, мальчики и действительно слишком громко включают музыку, но нормальны ли такие методы?

Между домами этого двора стоят гаражи и клены. Туда постоянно стекаются дети, подростки со всех домов. И они мешают шумом окружающим, но где им еще собираться? Непонятно родителям.
Мешает даже звук проезжающих самокатов бабушкам. Кроме того, бабушки вгоняют детей с соседних домов с детских площадок. Хотя это общественные места и детские городки сделаны для всех детей, отмечают матери.

Полиция разберется?

Напомним, она также написала заявление в полицию, как и Диана, мама первого мальчика. 11 августа дети с родителями давали показания.

Анна вместе с отцом мальчика ждут решения полиции, каким будет окончание проверки. Накажут мужчину или нет. Тогда они уже будут принимать решение о дальнейших действиях.

В главном управлении МВД по Новосибирской области "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили факт обращения. Сейчас проводится проверка.

Прокурор Бердска Роман Сивак отметил, что проконтролирует ход проверки.

- Мы оценим полноту проверки полиции в соответствии с законом. В случае ее неполноты вернем на дополнительную проверку, проконтролируем, чтобы процессуальное решение по этой проверке было законное, - сказал Роман Андреевич "Курьер. Среда. Бердск" 14 августа.

Скандал во дворе: гоняют детей за шум от самокатов и громкую музыку в дворе с облитыми маслом мальчиками на ул. Островского №95 Бердска
Скандал во дворе: гоняют детей за шум от самокатов и громкую музыку в дворе с облитыми маслом мальчиками на ул. Островского №95 Бердска
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От редакции

Имеют право так относиться к детям?

Аноним, 14 августа 2020 14:49
Мамам не надо возмущаться ,а пусть собираются дети не в общественных местах и нарушают покой окружающих,а собираются в квартирах и мамы пускай слушают маты и музыку в пределах своей квартиры Мам заставить восстановить разрушенные самокатами поребрики
Аноним, 14 августа 2020 19:27
Не слишком много судейских полномочий на себя взяли?
Аноним, 14 августа 2020 20:26
Жители дома 58, почему вы не вышли и не облили 9 числа товарищей на машине стоящих в плотную к вашему дому с гремяшей музыкой у вас под окнами, которые пили и делали свои нужды там же. Где логика? А дети вам мешают.......
Аноним, 14 августа 2020 20:55
Вы такие правильные, дети значит должны дома сидеть, а пьющие мужики у вас под окнами и писающие там же это норма, а ещё лучше у вас на детской площадке в кругу распивают пиво, матом ругаются и днем и ночью так вас это все устраивают.....
Аноним, 14 августа 2020 20:57
Мамы выпинывают своих детей с утра пораньше, чтобы не мешались им, зато их дети нарушают покой жителей дома.
Аноним, 14 августа 2020 20:59
Дети вам мешают, а пьющие у вас на лавочке вам не мешают?
evro, 14 августа 2020 15:58
Я не поняла, подростки ночью что-ли шумели? Если днем, то пусть идут лесом все. У меня под окнами весь день дети носятся, кричат,визжат,смеются, ну и музыку слушают и не всегда тихо. Ну и что? А где им еще это делать как ни на улице днем? P.S.: это не мои дети,а то сейчас начнется....
Аноним, 14 августа 2020 18:37
Вы, дамочка, еще не созрели до того, когда "шумные дети" засядут у вас под окном с переносной блютусовской колонкой и врубят вам рэп, что вы вы наслаждались этой какофонией с утро до ночи. Они же дети! Я же мать! Уважение надо иметь к окружающим. И не шуметь в общественных местах. Есть такое правило для культурных людей. Советую и вам быть культурной.
Аноним, 14 августа 2020 19:35
" ну и музыку слушают и не всегда тихо. Ну и что? "

Купите за 55 рублей в фиксрайсе своим детёнышам наушники и пусть у них хоть глаза лопнут от счастливого грохота,но только у них в ушах и не где больше, но соблюдайте правила общежития в человейнике!
Ольга, 14 августа 2020 17:25
Если дети шумят днем, то какие претензии? Мужчину считаю надо наказать за самоуправство, даже если и нахамили ему. Это надо додуматься облить маслом 11 летнего ребенка. Настоящие мужики всегда договорятся с мальчишками. Можно всегда договориться. Желаю маме довести дело до штрафа как минимум.
Аноним, 14 августа 2020 18:40
Да уж надо было оборвать пацанам уши, или надавать по шее. Как настоящему мужику.
Олеся, 14 августа 2020 19:57
Если уж так этому мужику мешали подростки, то хотя бы не маслом, а водой их окатил что ли....Пусть даже холодной
Енг, 14 августа 2020 18:45
Подростки гуляют днём(не ночью) . Инцидент с мужчиной произошёл днём. Гаражи находятся далеко от его окон и музыка не могла мешать ему.
Аноним, 14 августа 2020 18:54
Не представляете как еще могла. Особенно, когда это обезьяний рэп!
Аноним, 14 августа 2020 19:44
"Гаражи находятся далеко от его окон и музыка не могла мешать ему."

Вам конечно хорошо, потому что "ваши гаражи", находятся в 250 метров от вашего 95 Островского дома, но в пяти метрах от 58 дома к. Маркса! Дома в котором вы не живете и вам на его жителей плевать, дома 58 в котором живут в основном только пенсионеры в возрасте и мужчина герой вступившийся за стариков и старушек которых вы ненавидите и теперь ещё судом и милицией пытаетесь лично довести до инсульта, завершить то что ваши детки своим грохотом, хамством и колонками до конца не довели!
Аноним, 14 августа 2020 21:14
И днем можно привлечь к ответственности, достаточно вызвать комиссию или самим смерить уровень ДБ, днем допустимый уровень 40 ДБ, ночью 30 ДБ.
Аноним, 14 августа 2020 22:44
Аноним, вы про какие ДБ речь ведёте? Про те, что Лавров сказал?! С дуба рухнули, в квартирах не могут добиться тишины...
Аноним, 14 августа 2020 21:06
Жители дома 58 что же вы сидите? У вас с воскресенья под окнами гуянка идёт, как вечер наступает так музыка орет и не из колонки а из машин стоящих у вас под окнами в плотную!!!!

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