Скандал во дворе: гоняют детей за шум от самокатов и громкую музыку в дворе с облитыми маслом мальчиками на ул. Островского №95 Бердска

Между домами этого двора стоят гаражи и клены. Туда постоянно стекаются дети, подростки со всех домов. И они мешают шумом окружающим, но где им еще собираться? Непонятно родителям.

Детей гоняют справедливо или нарушают их права?

Продолжаются дворовые распри у дома №95 по ул. Островского. Бабушки все также недовольны гремящими самокатами, а матери облитых маслом подростков борются за права своих детей. Напомним, облил отработкой сидящих под кленом у гаражей подростков с музыкальной колонкой житель дома №56 ул. К. Маркса Бердска. Конфликт произошел 8 августа. Мать одного из мальчиков 10 лет Диана смогла отмыть своего ребенка только средством для кафеля, а все вещи пришлось выбросить. Она обратилась в редакцию "Курьер. Среда. Бердск", чтобы донести до жителей мысль о том, что с детьми нельзя так поступать. За громкую музыку можно сделать замечание, выгнать, но не применять насилие. На что она столкнулась с массой негатива и отказалась общаться.

- Хорошо, что это мужчина не курил и не было рядом огня. Если бы масло загорелось, дети могли бы сгореть заживо! - в ужасе рассказывала Диана в первые дни после происшествия.

Высказала свое отношение к произошедшему мама второго мальчика Анна.

- Мужчина мог бы наругать мальчиков, выгнать, но обливать маслом он в любом случае не имел право, - отметила Анна 14 августа.

Дети также всем мешают?

Напомним, в момент беседы с "Курьер. Среда. Бердск" Диана находилась во дворе своего дома №95 по ул. Островского. Мужчина, обливший мальчиков, находился рядом, но отказался общаться. Лишь прокомментировал, что устал гонять подростков. Он живет в соседнем доме. Возможно, мальчики и действительно слишком громко включают музыку, но нормальны ли такие методы?

Между домами этого двора стоят гаражи и клены. Туда постоянно стекаются дети, подростки со всех домов. И они мешают шумом окружающим, но где им еще собираться? Непонятно родителям.

Мешает даже звук проезжающих самокатов бабушкам. Кроме того, бабушки вгоняют детей с соседних домов с детских площадок. Хотя это общественные места и детские городки сделаны для всех детей, отмечают матери.

Полиция разберется?

Напомним, она также написала заявление в полицию, как и Диана, мама первого мальчика. 11 августа дети с родителями давали показания.

Анна вместе с отцом мальчика ждут решения полиции, каким будет окончание проверки. Накажут мужчину или нет. Тогда они уже будут принимать решение о дальнейших действиях.

В главном управлении МВД по Новосибирской области "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили факт обращения. Сейчас проводится проверка.

Прокурор Бердска Роман Сивак отметил, что проконтролирует ход проверки.

- Мы оценим полноту проверки полиции в соответствии с законом. В случае ее неполноты вернем на дополнительную проверку, проконтролируем, чтобы процессуальное решение по этой проверке было законное, - сказал Роман Андреевич "Курьер. Среда. Бердск" 14 августа.