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Завели уголовное дело на 57-летнего водителя ломовоза, сбившего 17-летнюю Анну 12 августа в военном городке Бердска

12:05 14.08.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Водителю ломовоза грозит до 5 лет тюрьмы или исправительные работы.

Завели уголовное дело на 57 летнего водителя ломовоза, сбившего 17 летнюю Анну 12 августа в военном городке Бердска
Водитель ломовоза находится под подпиской о невыезде

12 августа 57-летний водитель ломовоза сбил на улице Советской рядом с поворотом на Первомайскую 17-летнюю Анну. Девушка гуляла по Бердску и переходила дорогу вне пешеходного перехода. Вес машины пришелся прямо на голову - ее размозжило. Девушка училась в школе №1, была отличницей и золотой медалисткой. Ее похороны состоялись 14 августа в 11:00.

14 августа стало известно, что на 57-летнего водителя ломовоза завели уголовное дело. Заместитель начальника отдела МВД по Бердску Сергей Волгин рассказал редакции «Курьер. Среда. Бердск», что на водителя заведено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Водитель находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет тюрьмы или исправительные работы.

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Аноним, 14 августа 2020 12:09
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