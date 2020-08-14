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Головы разлетелись, как яйца: Подробности смерти мужчины, на которого упала с балкона 6 этажа девушка в Бердске

12:30 14.08.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Обоим пострадавшим не было и 30 лет. Мужчине, предположительно, мужу, удалось поймать падавшую. Но при столкновении они очень сильно ударились головами.

Головы разлетелись, как яйца: Подробности смерти мужчины, на которого упала с балкона 6 этажа девушка в Бердске
Пострадавшая еще жива, но прогнозы на ее выздоровление ничтожные

Скончался в больнице мужчина, пытавшийся спасти упавшую с балкона женщину, в Бердске.

Напомним, 13 августа, из окна многоэтажного дома №46 в Микрорайоне Бердска выпала женщина.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили информацию о выпавшей. Как сообщил сотрудник пресс-службы, женщина жива и госпитализирована.

Как удалось выяснить "Курьер. Среда. Бердск", женщина выпала с балкона 6-го этажа и упала прямо на мужчину, стоявшего под ним. Обоих пострадавших доставили в больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами.

Удалось выяснить, что обоим пострадавшим не более 30 лет. Мужчина, то ли муж выпавшей, то ли случайный прохожий пытался поймать ее и поймал. Но при столкновении они с такой силой столкнулись головами, что они разлетелись как яйца, в мелкую крошку, сообщил источник "Курьер. Среда. Бердск".

Женщина пока еще жива, но вряд ли ли врачам удастся ее спасти.

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