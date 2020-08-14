Японская культура: обзор еды, аниме, спорта, косметики

Популярность японской культуры в СНГ

Она всё чаще привлекает жителей стран СНГ. Такая культура, на первый взгляд, кажется непостижимой и загадочной. Именно это таинство и покоряет россиян, украинцев и др. В последние годы интерес к культуре Японии вырос очень сильно. Для нашего человека, всегда были непонятными кимоно, палочки для еды, самураи и т.д. От того, такие веяния и манят человека.

Интерес к японской кухне вырос за последние 10 лет. Люди всё чаще стали отдавать предпочтение японским блюдам. К примеру, особое место в рационе не только гурманов, и любителей просто вкусно поесть, обязательно имеются суши.

Это обусловлено необычайным вкусом блюд и их полезностью. Так, все диетологи и другие врачи говорят о неоценимой пользе для здоровья блюд японской кухни. И это самая большая отличительная особенность от той же американской кухни, где акцентируется внимание на жирной пище.

Стоит отметить и тот факт, что японские анимации также заслужили оправданного внимания. Жанр имеет нетрадиционный характер. Именно поэтому он пользуется интересом людей из СНГ. Как правило, аниме берет ориентир для аудитории взрослого возраста. Анимации славятся своей необыкновенной сюжетной линией, подачей и непредсказуемостью.

Всё это для наших людей является новым и неизведанным, что, соответственно, завоевывает сердца. Очень интересные и детские анимации. Они нравятся детям, благодаря своей красочности и оригинальности.

В Японии популярен спорт. Связано это с тем, что нация ведёт здоровый образ жизни и уделяет максимум внимания своему самочувствию. Пропаганда ведения здорового и правильного образ жизни занимает в этой стране особое место. Среди известных во всем мире видов спорта выделяются следующие:

Дзюдо . Это целое искусство, предполагающее самозащиту. Появилось оно в Японии очень давно. Кроме этого, дзюдо - олимпийский вид спорта.

. Это целое искусство, предполагающее самозащиту. Появилось оно в Японии очень давно. Кроме этого, дзюдо - олимпийский вид спорта. Каратэ . Представляет собой разновидность единоборства. Однако, здесь не применяется оружие. Главная цель в каратэ - концентрация удара.

. Представляет собой разновидность единоборства. Однако, здесь не применяется оружие. Главная цель в каратэ - концентрация удара. Айкидо. Является также единоборством, где собственная энергия концентрируется для использования в своих целях силы противника. В точном переводе "айкидо" означает "путь к гармонии". Поэтому жители государств СНГ очень любят именно этот вид спорта. Ведь достичь гармонии и развить свои духовные умения являются задачами, справиться с которыми под силу только японской культуре.

Японская косметика – как один из вид японской культуры, которым восхищаются девушки СНГ

Японская косметика - это вид японской культуры, который не обходится без внимания девушек СНГ. Бренды из Японии уже давно вытеснили европейскую косметику с полок. Почему же такие косметические средства имеют огромнейший спрос среди прекрасной половины человечества?

Акцентирование внимания на здоровье и профилактики. Все косметические средства выполняют главную цель - превентивную. Поддержание здоровья и красоты девушки является основой, которая лежит в создании уходовых и других продуктов.

Японские бренды выпускают косметическую продукцию, направленную на лечение, а не на маскировку существующих дефектов. В результате этого, можно с лёгкостью подобрать продукт, который не только устранит проблему с кожей, волосами и т.д., но и предотвратит её появление в будущем.

Растительные ингредиенты. В основе косметических средств находятся природные компоненты и полезные минералы. Они способствуют оздоровлению кожи, обладают уникальными свойствами.

Высокие технологии и древнейшие рецепты создания косметики. Японцы постоянно совершенствуют свою косметическую продукцию, поэтому она получается действенной и лечебной.

Кроме этого, косметика из Японии имеет достаточно лояльные цены в сравнении с теми же европейскими брендами. Девушки СНГ уверены, что пользуясь такой косметикой, они обретут сказочную красоту и сохранят свою молодость длительное время.