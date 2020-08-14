Почему банки могут отказать в кредите и что в таком случае делать

Статистика говорит, что среднее количество кредитных заявок, по которым банки выносят положительные решения, варьируется от 30 до 50 процентов.

В более простом выражении это значит, что только каждый второй клиент получает желаемые средства. Почему случаются отказы? Как поступить, если кредитная организация не одобрила заявку?

Почему не получилось взять кредит в Вебмани в банке?

Взять кредит в Вебмани через банк – хорошее решение временных финансовых трудностей. К сожалению, каждый может столкнуться с отказом. Их основные причины следующие:

Просрочка по долгам, не связанным с банком. От клиента требуется не только хорошая кредитная история, но и ответственность в отношении других платежей. Например, не должно быть долгов, связанных с оплатой ЖКХ, штрафов, выписанных ГИБДД и МВД, алиментами;

Предоставление ложной информации. Каждая заявка рассматривается собственной службой безопасности, которая уделяет максимум внимания проверке личной информации. Человеку, желающему получить займ, нельзя указывать ложные сведения касаемо собственной персоны, платежеспособности. Любое расхождение с правдой воспринимается как фальсификация, с соответствующими негативными последствиями;

Отсутствие выгоды. Например, клиент с высокой заработной платой просит в кредит небольшую сумму. Для банка такой человек невыгоден, прибыль по процентам окажется минимальной, а операционные расходы – огромными;

Неподобающее поведение, подозрительная внешность. Да, это тоже имеет значение. Неопрятный наряд, странности в поведении, состояние алкогольного опьянения – все это снижает привлекательность клиента в глазах кредитного эксперта;

Несоответствие требованиям конкретного банка. Точные требования всегда указаны на сайте организации, они касаются возраста, факта наличия официального дохода, рабочего стажа, как общего, так и на последнем месте. Несоответствие даже одному пункту – повод для отказа.

Как поступить в ситуации отказа?

Самое простое решение – обращение к родственникам, друзьям. Однако, далеко не всегда у них есть необходимая сумма, да и просрочка способна безнадежно испортить отношения. Хорошим решением станет обращение в микрофинансовую организацию, тем более, сейчас это очень просто, подать заявку можно дистанционно, деньги будут переведены на карту или электронный кошелек.

Можно попытаться снова обратиться в банк, однако, предварительно озадачиться поиском надежных поручителей с подтвержденным доходом или залогового имущества, квартиры, автомобиля, драгоценностей, которые позволят предприятию застраховать риски на случай несвоевременных выплат.