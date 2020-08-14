Бесплатно вывозить из-за границы при угрозе жизни россиян надоело МИД

Россиян могут перестать бесплатно вывозить из-за границы при угрозе жизни

Пандемия заставила правительство по-новому взглянуть на многие вещи, в том числе на законодательство, которое гарантирует в исключительных случаях безвозмездную помощь в возвращении на родину россиянам, оказавшимся за рубежом. Под исключительными случаями в настоящее время понимается непосредственная угроза жизни.

МИД России подготовил и опубликовал для общественного обсуждения проект постановления правительства, который делает эту помощь платной. Как отмечается в пояснительной записке к документу, анализ практики правоприменения постановления № 370 («Положение о предоставлении помощи в возвращении в РФ гражданам РФ, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию») говорит о том, что «заложенные в нем принципы существенно понижают эффективность работы механизма оказания гражданам материальной помощи». В том числе в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Оценка ситуации на предмет того, представляет ли она действительно угрозу жизни гражданина, всегда чревата субъективностью и является затруднительной, что, в свою очередь, нередко ведет к отказам в предоставлении помощи, – говорится в документе. – При этом категоричность при определении критериев оказания материальной помощи обусловлена не в последнюю очередь и безвозмездностью ее оказания».

Вместо безвозмездного возвращения на родину в случае угрозы жизни внешнеполитическое ведомство предлагает гарантировать возврат из-за границы всем россиянам, но при условии возврата расходов в бюджет. На возврат суммы в рублях, которая будет заранее указана в акте о фактическом предоставлении помощи, будет даваться три месяца. Документ, подтверждающий оплату, необходимо будет отправить в МИД по почте. Если за это время гражданин не оплатит свою эвакуацию из-за границы, будет запущена процедура принудительного исполнения обязательств перед государством.

«Учитывая, что по возвращении в Россию гражданин будет обязан возместить государству понесенные расходы, решение о целесообразности обращения за ней будет приниматься самим гражданином, т. е. помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни», – отмечается в пояснительной записке.

Предложение заставить граждан РФ платить самостоятельно за возврат домой отличается от международной практики, отмечает председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе. «Предполагается, что это безвозмездная помощь от государства своим гражданам в кризисных условиях, – говорит он. – Так, ЕС включил механизм гражданской защиты для вывоза граждан, оказавшихся во время пандемии в других странах. Расходы за нанятые самолеты покрываются с помощью союзных институтов стран – членов ЕС».

В Ассоциации юристов России (АЮР) «Ведомостям» пояснили, что новые изменения направлены прежде всего на пресечение использования бюджетных средств недобросовестными гражданами. И некоторые страны тоже применяют такой подход. Например, граждане Великобритании и Канады, оказавшиеся за рубежом в период пандемии без средств к существованию, вправе обратиться в соответствующие ведомства за так называемым экстренным кредитом (emergency loan). А в Германии используют оба подхода: студенты, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации, могут обратиться за безвозмездной финансовой поддержкой со стороны государства, остальные граждане – за платной эвакуацией.

Поэтому в АЮР предлагают доработать проект и предусмотреть два случая получения материальной помощи – как возмездной, так и безвозмездной. При этом необходимо сохранить понятие исключительных случаев при возникновении непосредственной угрозы жизни людей. «В целом такая инициатива, хотя она и не противоречит действующему законодательству, вызывает ряд вопросов, – отмечает Трапаидзе. – Во-первых, сколько денег должны будут заплатить граждане РФ за возврат домой. Причем речь идет зачастую о людях, которые находятся в сложном финансовом положении. Во-вторых, не очень понятно, как это будет организовано, учитывая заявительный порядок процедуры, т. е. как будет происходить организация возврата людей и координация этого процесса».

Источник: Ведомости