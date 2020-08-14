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Выдать маски и перчатки школьникам и студентам требует Госдума у Минздрава

16:15 14.08.2020 Фото: pixabay.com
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По мнению депутата, такие меры помогут минимизировать риски распространения болезни в учебных заведениях, в которых активно взаимодействуют тысячи детей.

Выдать маски и перчатки школьникам и студентам требует Госдума у Минздрава
В Госдуме просят обеспечить школьников и студентов защитными масками

Депутат Госдумы Василий Власов предложил обеспечить школьников и студентов, которые 1 сентября начнут учёбу, средствами индивидуальной защиты. Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
Депутат напомнил, что в России всё ещё выявляются новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19.

«В целях предотвращения развития болезни предлагаю рассмотреть возможность обеспечения школьников и учащихся средних специальных и высших учебных заведений защитными масками до конца 2020 года на безвозмездной основе», — написано в тексте обращения.

По мнению депутата, такие меры помогут минимизировать риски распространения болезни в учебных заведениях, в которых активно взаимодействуют тысячи детей.

Источник: RT

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