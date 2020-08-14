+5 065 новых зараженных COVID-19 россиян. Всего заболело - 912 823 человек

Суточный прирост общего числа выявленных случаев коронавируса в стране тринадцатый день держится на уровне 0,6%.

Коронавирусы известны давно

За минувшие сутки в России было выявлено 5 065 заразившихся коронавирусом, за все время — 912 823. Об этом 14 августа сообщает оперативный штаб.

С начала распространения инфекции скончались 15 498 пациентов (за последние сутки умерли 114 человек). Выздоровели к настоящему моменту 722 964 пациента (плюс 6 568 за 24 часа).

Суточный прирост общего числа выявленных случаев коронавируса в стране тринадцатый день держится на уровне 0,6%.



В Москве за 24 часа выявили 688 заразившихся. За все время в городе подтверждено 250 991 случай коронавируса. С начала распространения инфекции в городе скончались 4 633 пациента (за последние 24 часа умерли 11 человек). Число выздоровевших увеличилось на 1 350, до 194 823.

В стране проведено более 31,9 млн тестов.