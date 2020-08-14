14.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Невеста в молочном платье: Поженились родители 2-месячного младенца 19-летние официанты Анна и Данил 14 августа 2020 в Бердске

22:35 14.08.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

В жемчужной диадеме и молочном платье в пол вышла замуж бердчанка. Свидетель от невесты на свадьбу опоздал. . Влюбились молодожены во время работы в кафе в "Санрайз".

Невеста в молочном платье: Поженились родители 2 месячного младенца 19 летние официанты Анна и Данил 14 августа 2020 в Бердске
Вышли замуж в 19 лет Анна и Дмитрий. У пары есть двухмесячный малыш

Анне и Дмитрию по 19 лет. 2 года назад они познакомились в кафе «Санрайз» в Бердске, где оба работали официантами. Любовь развивалась очень быстро, и уже через 2 года Данил и Анна решили пожениться. Пандемия коронавируса их не пугает:

- Мы долго ждали, потом не выдержали и решили пожениться, ну сколько можно уже этого коронавируса? - делится невеста.

У пары уже есть малыш, которому ровно в этот же день, 14 августа, исполняется 2 месяца. Дату выбирали случайно, не рассчитывали, что так совпадет с двумя месяцами у дочки. Дмитрий продолжает работать в кафе «Санрайз», а Анна воспитывает и растит ребенка, находясь в декретном отпуске.

Замуж Анна вышла в прекрасной жемчужной диадеме и молочном платье в пол с полупрозрачными летящими рукавами. жених был без пиджака, в голубой бабочке. К изначально назначенному времени бракосочетания пара не успела - опоздал свидетель со стороны невесты, однако это не омрачило счастья молодых.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» желает молодоженам крепкой супружеской жизни и семейного счастья!

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы познакомились со своей второй половинкой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск«Дом разваливается, все течет»: о выкупе квартиры в аварийном доме отказалась отвечать мэрия Бердска 9
22:58 14-08-2020
«Дом разваливается, все течет»: о выкупе квартиры в аварийном доме отказалась отвечать мэрия Бердска
БердскПостановление Травникова: Что изменилось с 11 августа в Новосибирске и Бердске. Читайте документ 2
22:57 14-08-2020
Постановление Травникова: Что изменилось с 11 августа в Новосибирске и Бердске. Читайте документ
БердскПростились с убитой ломовозом 17-летней Анной одноклассники и родные в Бердске 4
22:48 14-08-2020
Простились с убитой ломовозом 17-летней Анной одноклассники и родные в Бердске
БердскБез фаты, но в белом платье «рыбка» вышла замуж за Евгения в розовом галстуке 31-летняя Яна в Бердске. Многократно "Поздравляем!" 2
22:48 14-08-2020
Без фаты, но в белом платье «рыбка» вышла замуж за Евгения в розовом галстуке 31-летняя Яна в Бердске. Многократно
Бердск«Нас вынуждают на коленях ползать»: Объясняют нищетой выплату 10 000 рублей в августе 2020 на детей от 3 до 16 лет россияне 1
22:47 14-08-2020
«Нас вынуждают на коленях ползать»: Объясняют нищетой выплату 10 000 рублей в августе 2020 на детей от 3 до 16 лет россияне
Что нужно сделать на Медовый Спас 14 августа 2020 для исполнения желания? Мощный заговор на богатство
22:47 14-08-2020
Что нужно сделать на Медовый Спас 14 августа 2020 для исполнения желания? Мощный заговор на богатство
БердскГотов ли стать мэром Бердска Владимир Захаров? 18
22:46 14-08-2020
Готов ли стать мэром Бердска Владимир Захаров?
БердскИз области фантастики: Подслушала разговор о платной парковке во дворе жителей многоэтажки женщина в электричке Бердск-Новосибирск 3
22:45 14-08-2020
Из области фантастики: Подслушала разговор о платной парковке во дворе жителей многоэтажки женщина в электричке Бердск-Новосибирск
БердскНа митинг против новой свалки около кладбища Бердска 22 августа 2020 года хотят выйти активисты. Но мэрия отказала 9
22:45 14-08-2020
На митинг против новой свалки около кладбища Бердска 22 августа 2020 года хотят выйти активисты. Но мэрия отказала
БердскЗаминировали родильный дом в Бердске. Хотели убить младенцев? 1
22:43 14-08-2020
Заминировали родильный дом в Бердске. Хотели убить младенцев?