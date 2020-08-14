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Поженились родители 2-месячного младенца 19-летние официанты Анна и Данил 14 августа 2020 в Бердске. Влюбились в "Санрайз"

17:55 14.08.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В жемчужной диадеме и молочном платье в пол вышла замуж бердчанка. Свидетель от невесты на свадьбу опоздал.

Поженились родители 2 месячного младенца 19 летние официанты Анна и Данил 14 августа 2020 в Бердске. Влюбились в Санрайз
Вышли замуж в 19 лет Анна и Дмитрий. У пары есть двухмесячный малыш

Анне и Дмитрию по 19 лет. 2 года назад они познакомились в кафе «Санрайз» в Бердске, где оба работали официантами. Любовь развивалась очень быстро, и уже через 2 года Данил и Анна решили пожениться. Пандемия коронавируса их не пугает:

- Мы долго ждали, потом не выдержали и решили пожениться, ну сколько можно уже этого коронавируса? - делится невеста.

У пары уже есть малыш, которому ровно в этот же день, 14 августа, исполняется 2 месяца. Дату выбирали случайно, не рассчитывали, что так совпадет с двумя месяцами у дочки. Дмитрий продолжает работать в кафе «Санрайз», а Анна воспитывает и растит ребенка, находясь в декретном отпуске.

Замуж Анна вышла в прекрасной жемчужной диадеме и молочном платье в пол с полупрозрачными летящими рукавами. жених был без пиджака, в голубой бабочке. К изначально назначенному времени бракосочетания пара не успела - опоздал свидетель со стороны невесты, однако это не омрачило счастья молодых.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» желает молодоженам крепкой супружеской жизни и семейного счастья!

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