Губернатор Андрей Травников: Решение по достройке корпуса больницы №34 принято

Шестиэтажное здание операционно-реанимационного корпуса общей площадью почти восемь тысяч квадратных метров — с подвалом и техническими помещениями на чердаке — войдет в общий больничный комплекс.

Губернатор анонсировал возобновление строительства корпуса в этом году

В ходе рабочей поездки в Ленинский район Губернатор Андрей Травников совместно с представителями депутатского корпуса региона обсудил планы развития Городской клинической больницы №34.

В Ленинском районе планируется завершить строительство операционно-реанимационного корпуса ГКБ №34. Шестиэтажное здание операционно-реанимационного корпуса общей площадью почти восемь тысяч квадратных метров — с подвалом и техническими помещениями на чердаке — войдет в общий больничный комплекс. Корпус находится между терапевтическим и главным корпусами больницы и будет связан с ними переходами по подвалу, а также первому и пятому этажам.

Окончание строительства и оснащение нового лечебного корпуса позволит привести размещение больных в соответствие с санитарными нормами и в значительной степени снять дефицит лечебно-диагностического оборудования, доложил Губернатору главный врач ГКБ №34 Владимир Ярохно. В новом лечебном корпусе планируется разместить реанимационные отделения на 42 койки, шесть операционных, единую диагностическую службу и единый приемный покой.

«Ленинский район продолжает активно развиваться, застраиваться. Необходимо параллельно развивать и социальную инфраструктуру. Самый главный долгострой района – это, конечно, корпус больницы №34. В этом году при поддержке депутатов Законодательного Собрания мы приняли решение, и в трехлетний бюджет запланировали средства на завершение этого объекта. Также на территории больницы, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», будет создан один из региональных сосудистых центров. Это поможет оснастить новым оборудованием и корпуса больницы», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

«Сегодня в Новосибирской области сложилось уникальное взаимодействие исполнительной и законодательной власти. Благодаря такой конструктивной совместной работе мы можем спокойно строить новые объекты, благоустраивать, развивать территории. Только благодаря консолидации депутатов с Губернатором, с Правительством области удается принимать такие важные решения как достройка корпуса, который уже много лет никак не можем достроить», – отметил Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

«Безусловно, самое основное для Ленинского района – это больница. Строительство нового корпуса идет уже много лет и его завершение, ввод в эксплуатацию важны не только для Ленинского района, но и для всех новосибирцев. Большое спасибо, Андрей Александрович за то, что вы приняли такое непростое решение, и у нас в Ленинском районе будет закончено строительство корпуса больницы №34», – сказал заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного Собрания Новосибирской области Олег Сметанин.

«Ввод в эксплуатацию этого лечебного корпуса позволит нам повысить качество и доступность медицинской помощи для наших жителей. Это действительно народный проект», — уверен главный врач ГКБ №34.

Напомним, что ранее, в январе текущего года, Губернатор анонсировал возобновление строительства корпуса в этом году.

Во время рабочей поездки в Ленинский район Губернатор также провёл рабочую встречу с коллективом городской клинической больницы. «Несмотря на непростую экономическую ситуацию, все мероприятия нацпроекта «Здравоохранения» будут реализованы. В первую очередь, для нас важно развитие системы оказания онкологической помощи, помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Одно из важных мероприятий — создание сердечно-сосудистых центров, такой центр предусмотрен и здесь, у вас, в больнице №34», – отметил Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что уже в 2020 году началась практическая реализация проекта строительства семи поликлиник в Новосибирске, в следующем году будет введен в эксплуатацию еще один известный медицинский долгострой Новосибирской области, строительство которого было возобновлено после нескольких лет «заморозки», — областной перинатальный центр.

В настоящий момент в Новосибирской области действуют региональные сосудистые центры – на базе Новосибирской областной больницы (PСЦ №2) и Городской больницы № 1 (PCЦ №1). Также центры работают на базе Дорожной клинической больницы и НМИЦ имени академика Мешалкина.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области