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Вьетнам закупит российскую вакцину от COVID-19

16:22 14.08.2020 Фото: pixabay.com
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В то же время страна продолжит разрабатывать собственную вакцину от коронавируса.

Вьетнам закупит российскую вакцину от COVID 19
Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины против коронавируса SARS-CoV-2

Вьетнам закупит созданную в Россию вакцину от коронавируса, сообщает 14 августа Reuters со ссылкой на государственные СМИ республики.

«В то же время Вьетнам продолжит разрабатывать собственную вакцину от COVID-19», — сообщили в в эфире государственного телевидения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Ряд стран в мире сильно заинтересовался вакциной, и даже были начаты предварительные переговоры о закупке российской вакцины.

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