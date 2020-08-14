Вьетнам закупит российскую вакцину от COVID-19

В то же время страна продолжит разрабатывать собственную вакцину от коронавируса.

Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины против коронавируса SARS-CoV-2

Вьетнам закупит созданную в Россию вакцину от коронавируса, сообщает 14 августа Reuters со ссылкой на государственные СМИ республики.

«В то же время Вьетнам продолжит разрабатывать собственную вакцину от COVID-19», — сообщили в в эфире государственного телевидения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Ряд стран в мире сильно заинтересовался вакциной, и даже были начаты предварительные переговоры о закупке российской вакцины.