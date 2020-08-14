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Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии

16:19 14.08.2020 Фото: © REUTERS / BelTA / Andrei Stasevich
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"Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают", - заявил избранный народом президент.

Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Лукашенко прокомментировал сообщения о своем отъезде из Белоруссии

Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что он покинул Белоруссию, сообщает Sputnik Беларусь.

"Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: "президент покинул страну и находится за границей". Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", — заявил он на совещании.

Также действующий президент прокомментировал акции протеста на различных белорусских предприятиях: по его словам, остановка работы приведет к потере рынков.

"Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить. < ...> Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать — работайте", — подчеркнул Лукашенко.
Протесты в Белоруссии
В воскресенье в республике прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в Минске и других городах страны начались несанкционированные акции протеста, которые продолжаются уже пятый день.

Самая сложная обстановка наблюдалась в столице: демонстранты сооружали баррикады и отказывались расходиться, для разгона силовики применяли водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Около семи тысяч человек задержали, а вечером в четверг их начали выпускать из изоляторов.
Работники завода БелАЗ в Жодино выступили с призывом провести национальную забастовку. При этом в пресс-службе завода заявили, что трудовой забастовки на предприятии нет, там проходит встреча работников с руководством и администрацией города.
Согласно данным Центризбиркома, на выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. В ее штабе заявили, что не признают результаты: по словам представителей политика, она набрала 70-80%.
Позже стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.

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