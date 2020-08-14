Из области фантастики: Подслушала разговор о платной парковке во дворе жителей многоэтажки женщина в электричке Бердск-Новосибирск

Большинство автовладельцев оставляют автомобиль на парковках



О платной парковке во дворе дома, доход с которой идет на общедомовые нужды, услышала в электропоезде жительница Бердска.

-Ехала в электричке. Попутчицами оказались две щебетуньи. Видимо, давно не виделись. Говорили громко, перебивая друг друга, а иногда обе сразу. Одна фраза заставила меня прислушаться к разговору.

- А с парковкой машин у нас проблем нет.

- Это как?

- Парковка около дома теперь платная. Вначале город 1,5-2 месяца гудел. Жаловались. Но городские власти (такие молодцы) все продумали и внедрили. Деньги владельцы машин передают одному владельцу машины, а он их передает старшей по дому. Из них теперь оплачиваем ОДН, а остальные идут на покупку рассады цветов, завоз земли, покраску малых форм, посадку деревьев и прочее. Теперь и среди жильцов не стало настроенных воинственно против парковки. Хоть небольшая, но польза. Первыми убрали машины те, у которых есть гаражи. Следующими отсеялись те, кто мог купить или построить гараж. Осталось намного меньше. И у нас теперь такой порядок!

Я ждала, когда они закончат рассказ, но они, как птички, выпорхнули на остановке «Матвеевка». У меня была масса вопросов: в каком городе, регионе, по сколько платят и так далее. Но, увы. Может и нашим городским властям стоит разгрузить придомовые территории? Конечно, не думаю, что это легко дастся. Но стоит, - уверена бердчанка Белоусова.

Озвученную в электричке ситуацию старшая по дому №14 по ул. Ленина Галина Носовец причисляет к области фантастики. В Бердске такого точно нет, уверена Галина Дмитриевна.

-Это незаконно. Люди и так сдают на ОДН. Кто по 2 рубля, кто по 10 рублей, кто по 6 рублей. И у нас горя нет — насобирали и сделали. Не слышала, чтобы в Бердске во дворах были платные парковки. Делайте - вас быстро люди накажут. У нас во дворах на парковку встают все, кто хочет. И что сторожа поставишь сюда? Я даже не знаю, кто на себя такое возьмет? - удивлялась Галина Носовец.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник УЖКХ Максим Совбанов, платных парковок во дворах многоэтажных домов, в Бердске нет.