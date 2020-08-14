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Врачи запретили Ефремову являться в суд по состоянию здоровья. Актер лежит в больнице

18:47 14.08.2020 Фото: Скриншот с видео
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При этом в Пресненском суде сообщили, что в Боткинской больнице не уточнили его диагноз. Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что у его подзащитного случился инсульт.

Врачи запретили Ефремову являться в суд по состоянию здоровья. Актер лежит в больнице
Врачи считают, что Ефремов не может участвовать в суде по состоянию здоровья

Пресненский суд Москвы получил ответ из Боткинской больницы, где находится Михаил Ефремов, в котором отмечается, что он пока не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступил ответ из Боткинской больницы, где сказано, что Ефремов не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья. При этом его диагноз не конкретизируется", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Кокая также сообщила, что вопрос об участии Ефремова в судебном заседании по его уголовному делу будет решаться 18 августа.

Ранее источник сообщил ТАСС, что Пресненский суд Москвы направил повторный запрос в Боткинскую больницу о диагнозе Ефремова.

"Суд ответ на свой запрос не получил. В больницу отправлен повторный запрос", - сказал он.

Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, актер до сих пор находится в Боткинской больнице. "Динамика положительная. Состояние средней степени тяжести", - сказал он, не уточнив других подробностей. Ранее источник сообщил, что у Ефремова стеноз головного мозга, который, возможно, произошел на фоне алкоголизма. По словам собеседника агентства, угрозы для его жизни сейчас нет. В свою очередь адвокат актера Эльман Пашаев утверждает, что медики диагностировали у Ефремова инсульт.

Во вторник перед началом очередного заседания Ефремов был госпитализирован из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния его здоровья. Пресненский суд Москвы в среду отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза.

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