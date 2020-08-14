Скандал: вуз отказался зачислить успешно сдавшую экзамены абитуриентку на коляске

Джаннет Базаровой в столичном университете заявили, что не готовы работать со студентами-колясочниками. Но после огласки инцидента извинились и зачислили.

После скандала столичный вуз извинился и принял студентку в инвалидном кресле

Девушке-инвалиду, успешно сдавшей экзамены в вуз, отказали в поступлении. По словам Джаннет Базаровой, в Университете Управления Правительства Москвы (МГУУ ПМ) ей заявили, что не готовы к работе со студентами-колясочниками. Об этом абитуриентка рассказала в социальной сети Facebook.

Экзамены приняли, но учить не готовы

«После прохождения вступительных испытаний, мне позвонили и сказали, что я принята. Но в МГУУ ПМ ко мне стали подходить один за другим разные представители учебного состава, пытаясь отговорить от учебы в этом вузе. Причину они называли только одну: «Университет не готов принять студента в коляске». В ходе разговора с приемной комиссией в кабинет вошла профессор кафедры Татьяна Половова и произнесла буквально следующее: «Наш вуз не готов видеть инвалида в числе своих студентов!» Хотя официально он считается полностью доступным», − рассказала Джаннет.

Джаннет страдает редким типом несовершенного остеогенеза. Из-за хрупкости костей людей с таким заболеванием, эту болезнь еще называют «хрустальной». Тем не менее, диагноз не мешает девушке вести активную социальную работу, зарабатывать деньги и самостоятельно путешествовать. А вот на пути ее стремления пойти учиться встали неожиданные препятствия.

Базарова подчеркнула, что долго готовилась и прошла все этапы поступления в вуз. При сдаче экзаменов педагогический состав МГУУ не смутило то, что Джаннет передвигается в инвалидной коляске. И только при подписании договора, на финишной прямой, вуз вдруг оказался не готов принять студентку с инвалидностью.

«Зачем нужно было давать мне шанс на поступление, зная о моих особенностях? Зачем нужно было приглашать меня на подписание документов? Чтобы сделать мне как можно больнее? Называя меня инвалидом, Половова Татьяна Александровна дала мне понять, что со мной некому возиться, что уже, в принципе, является нарушением прав человека, а не только “инвалидов”. В течение 2019 года я училась и проживала в Германии одна. И со мной никто не возился», − поделилась своей болью девушка.

Наболевшая проблема

Описав свою историю в соцсети, Базарова выразила надежду на официальный ответ МГУУ ПМ, который прояснит ситуацию.

Как сообщила Джаннет, пока представители вуза с ней не связались. Зато Базаровой готовы оказать помощь в решении вопроса правозащитники, а сразу несколько других столичных вузов заявили о готовности принять девушку в ряды своих студентов.

Пользователи соцсетей также возмущены ситуацией, называя педагогов МГУУ назвали «душевными инвалидами». Там же в комментариях люди с ограниченными возможностями рассказали, что сами неоднократно сталкивались с подобным отношением к себе. Тема оказалась наболевшей и требующей решения.

По горькой иронии судьбы выяснилось, что профессор Половова, так жестко обошедшаяся с абитуриенткой, повышала квалификацию как раз по вопросам создания инклюзивной среды в вузе.

Общественная служба новостей связалась с начальником Управления по связям с общественностью МГУУ Сергеем Кашкадамовым. Представитель вуза заверил, что документы Базаровой приняты и договор на обучение оформлен. Более того, Кашкадамов заверил, что уже связался с девушкой в социальных сетях и от имени вуза принес извинения за резкость коллеги.

«Произошло недопонимание. Во многих вузах есть специальные бюджетные места для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В нашем вузе бюджетных мест нет в принципе − в этом смысле вам предстоит учиться на общих основаниях вместе со всеми остальными студентами. Эту информацию, возможно, излишне резко, высказала Татьяна Половова», − рассказал представитель МГГУ.

Кашкадамов также подчеркнул, что с профессором Полововой уже проведена беседа и она раскаивается в своем поступке. Кроме того, по его словам вуз полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями, так что в будущем никаких проблем с инклюзивностью возникнуть не должно.